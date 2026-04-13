Mělník chystá příležitost pro začínající filmaře. Blíží se nový soutěžní festival

Pepa Kowanda

Začínající amatérští filmaři z Česka i Slovenska dostanou letos na podzim novou příležitost představit svou tvorbu. V Mělníku se uskuteční soutěžní filmový festival, který nabídne prostor mladým talentům a nezávislým autorům.

Festival pořádá za podpory města nezisková organizace MEFIF, která sídlí právě na Mělníku. Podle informací po jednání středočeských radních z 9. dubna projekt podpoří také Středočeský kraj.

Do soutěže se mohou přihlásit tvůrci z České republiky a Slovenska. Možnost účasti mají také cizinci, kteří prokazatelně v Česku studují nebo zde dlouhodobě žijí.

Festival nabídne tři soutěžní kategorie:

  • animace
  • dokument
  • hraný film

Zástupci jednotlivých filmů musí své snímky přihlásit prostřednictvím platformy FilmFreeway. Příjem přihlášek bude zahájen 15. dubna a uzavře se 30. června, uvedli pořadatelé na webových stránkách festivalu.

Cílem akce je podpořit nové filmové talenty a nabídnout jim možnost prezentovat vlastní tvorbu před veřejností i odbornou porotou.

