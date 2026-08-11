Mělník čeká uzavírka křižovatky. Rekonstrukce omezí dopravu i parkování
Řidiči v Mělníku musí v těchto dnech počítat s dopravním omezením. Od pondělí 10. srpna je kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace uzavřena křižovatka ulic Kpt. Jaroše a Havlíčkova. Práce jsou podle současného harmonogramu naplánovány do 28. srpna, úplná uzavírka ale nemusí trvat po celou dobu.
Rekonstrukci vodovodu a kanalizace zajišťuje společnost Vodárny Kladno Mělník. Úplné uzavření křižovatky je nutné především kvůli množství inženýrských sítí, které se v této lokalitě nacházejí. Práce proto není možné provádět za běžného provozu.
Objízdná trasa vede několika mělnickými ulicemi
Motoristé musí uzavřený úsek objet po trase vedené ulicemi Kpt. Jaroše – U Sadů – 28. října – Fibichova – Nová – Tyršova – Pražská.
Úplná uzavírka je podle současného harmonogramu plánována až do 28. srpna. Pokud ale budou stavební práce pokračovat bez komplikací, může být omezení kratší.
Nejnáročnější část by mohla skončit už během prvního týdne
Mělnická radnice informovala, že nejnáročnější část rekonstrukce by mohla být dokončena přibližně během prvního týdne prací. Následně by se do křižovatky mohl vrátit alespoň omezený provoz.
Stavební práce by poté pokračovaly především dokončením povrchu vozovky. Pro řidiče by to znamenalo výrazně menší omezení než při současné úplné uzavírce.
Zda se podaří harmonogram dodržet, bude záležet na průběhu samotných prací. V případě komplikací může úplná uzavírka trvat déle.
Omezené bude také parkování
Dopravní omezení se netýká pouze samotné křižovatky. V jejím bezprostředním okolí je omezené také parkování. Některá parkovací místa proto musí řidiči dočasně opustit, na což upozorňuje dopravní značení.
Obyvatelé okolních domů by měli mít možnost dostat se ke svým garážím i během rekonstrukce. Krátkodobě to ale nemusí být možné v místech, kde budou právě probíhat stavební práce.
Řidiči by proto měli sledovat aktuální dopravní značení a při průjezdu touto částí Mělníka počítat s časovou rezervou. Situace se může v průběhu rekonstrukce měnit podle toho, jak budou práce postupovat.
Fotografie je pouze ilustrační.
Zdroj: FB město Mělník
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