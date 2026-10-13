Mělník buduje nový skatepark a pumptrack. V parku Na Podolí už pracuje těžká technika
Park Na Podolí v Mělníku prochází proměnou. Vzniká zde nový skatepark a pumptrack, které nabídnou prostor pro skateboardisty, cyklisty i jezdce na koloběžkách. Projekt za desítky milionů korun má být prvním krokem k rozsáhlejší revitalizaci celého parku.
V mělnickém parku Na Podolí se naplno rozběhly stavební práce na novém sportovním areálu. Skatepark a pumptrack mají rozšířit možnosti aktivního trávení volného času a nabídnout moderní zázemí pro začátečníky i zkušené jezdce. Na dokončení projektu čekaly celé generace místních příznivců kolečkových sportů.
Prostor pro začátečníky i zkušené sportovce
Nové sportoviště bude určeno pro skateboardy, jízdní kola, koloběžky a další kolečkové sporty. Jeho podoba má vyhovovat širokému spektru uživatelů, od dětí a začátečníků až po zkušené sportovce. Projekt počítá také s parametry, které by v budoucnu mohly umožnit pořádání závodů a soutěží na vysoké, včetně mezinárodní, úrovni.
Na přípravě a realizaci sportovišť se podílejí společnosti Mystic Constructions a Schneestern, které mají zkušenosti s obdobnými projekty v České republice i v zahraničí. Záměr před samotnou výstavbou prošel také konzultacemi s veřejností a komunitou budoucích uživatelů.
Investice za přibližně 28 milionů korun
Projekt získal pravomocné stavební povolení, které umožnilo přejít od příprav k samotné realizaci. Zahájení stavby se původně zdrželo kvůli odvolání jednoho z účastníků stavebního řízení.
Podle informací města dosahuje celková investice přibližně 28 milionů korun. Město si od nového areálu slibuje nejen rozvoj sportovního vyžití, ale také vytvoření atraktivního místa pro setkávání obyvatel.
Skatepark je začátkem větší proměny parku
Výstavba skateparku a pumptracku představuje první část plánované revitalizace parku Na Podolí. Do budoucna by se měl tento prostor proměnit v místo, které propojí sport, odpočinek a společenský život.
Park má sloužit všem generacím. Vedle sportovců zde najdou své místo rodiny s dětmi, rekreační návštěvníci, senioři i majitelé psů. Počítá se také s pořádáním kulturních akcí, mezi které patří například MLK Fest, a dalších sportovních soutěží.
Nový areál tak může být důležitým impulzem pro rozvoj celé lokality. Mělník díky němu získá moderní sportovní zázemí a park Na Podolí postupně nabídne více možností, jak aktivně i odpočinkově trávit volný čas.
Fotografie převzato: FB město Mělník
Zdroje:
Mělnická radnice – Na skateparku a pumptracku se už pilně pracuje
Město Mělník – Skatepark a pumptrack získaly povolení, stavba začíná