Mělník bude hostit první filmový festival MEFIF. Prostor dostanou mladí i nezávislí tvůrci
Mělník se 6. a 7. listopadu 2026 stane dějištěm prvního ročníku Mělnického filmového festivalu MEFIF. Nová kulturní akce chce představit především krátké filmy, studentské projekty a nezávislou tvorbu. Filmoví autoři se budou ucházet o ocenění odborné poroty i diváků.
Mělník se dočká svého prvního filmového festivalu. MEFIF vzniká s cílem dát prostor především mladým, začínajícím a amatérským filmařům a představit jejich tvorbu široké veřejnosti. Festival se uskuteční 6. a 7. listopadu 2026 a jeho hlavním tématem budou krátké filmy, studentské projekty a nezávislá kinematografie.
Program nabídne tři soutěžní kategorie: hraný film, animaci a dokument. Autoři v nich budou soutěžit o ocenění odborné poroty i diváků. Festival tak chce propojit filmové tvůrce s publikem a nabídnout prostor pro prezentaci různorodých autorských projektů.
Film jako příležitost k setkávání
MEFIF nemá být pouze přehlídkou filmových snímků. Jedním z jeho cílů je také vytvořit prostředí, ve kterém se mohou tvůrci setkávat, sdílet své zkušenosti a navazovat nové spolupráce.
Festival zve nejen filmaře a filmové nadšence, ale také všechny, kteří chtějí poznat nové příběhy a objevit tvorbu autorů, jejichž práce si zaslouží místo na filmovém plátně.
Zajímavostí je také koncepce vstupenky. Ta bude mít podobu festivalového deníčku, který návštěvníky provede filmovými projekcemi i vybranými mělnickými podniky. V těch budou moci získat drobné občerstvení nebo jiné výhody zdarma či se slevou. Festival tak propojí filmový program s poznáváním míst ve městě.
Za festivalem stojí tým filmových nadšenců
Pořadatelkou festivalu je Tereza Litošová, které pomáhá tým kolem OSKAR PODCASTu a další spolupracovníci se zájmem o filmovou tematiku.
Ředitelkou festivalu je Tereza Litošová, dramaturgii a techniku zajišťuje Kryštof Ludvík. Za PR a sociální sítě odpovídá Martin Stanislav, produkci mají na starosti Alena Krausová a Zuzana Syrová. Grafiku, vizuální podobu a web připravuje Petr Raist Šťastný.
Vznik festivalu podporují Středočeský kraj a město Mělník.
První ročník MEFIF tak přinese do Mělníka novou příležitost pro setkání s krátkým filmem, autorskou tvorbou a lidmi, kteří se rozhodli vyprávět příběhy prostřednictvím filmového plátna. Festival zve k účasti tvůrce, filmové nadšence i všechny zvědavé návštěvníky, kteří chtějí poznat novou kulturní akci ve svém městě.
Další informace o festivalu jsou k dispozici na oficiálním webu www.mefif.cz.
Fotografie převzato: FB Mělnický Filmový Festival a FB město Mělník