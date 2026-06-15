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Mělnický Vrkoč přinesl do ulic zpěv, tanec i lidové tradice

Pepa Kowanda 403 Přečtení

Mělník se v sobotu proměnil v centrum folkloru. Tradiční festival Mělnický Vrkoč zaplnil náměstí, ulice i městské sady lidovou hudbou, zpěvem a tancem. Návštěvníci si mohli vychutnat vystoupení souborů představujících české, moravské i slovenské folklorní tradice.

Letošní ročník přivítal pět folklorních uskupení. Vedle hostujících souborů Kytice, Rosénka a Šarvanci se představily také domácí soubory Jarošovci a Jarošáček.

Program odstartoval dopolední krojovaný průvod, který vedl od kulturního domu na náměstí Míru. Průvod doprovázel zpěv i tanec a navodil slavnostní atmosféru už během cesty městem. Na náměstí následovala vystoupení jednotlivých souborů a Svatoantonínský jarmark.

Odpolední část festivalu pokračovala v sadech u kulturního domu, večerní program se pak kvůli počasí přesunul pod střechu. Letošnímu Vrkoči totiž přálo jen částečně aprílové počasí, které dopoledne přineslo do Mělníka i několik prudkých přeháněk. Ani ty však návštěvníky ani účinkující neodradily a festival si uchoval svou tradičně příjemnou atmosféru.

Fotografie převzato FB město Mělník 

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