Mělnický Vrkoč přinesl do ulic zpěv, tanec i lidové tradice
Mělník se v sobotu proměnil v centrum folkloru. Tradiční festival Mělnický Vrkoč zaplnil náměstí, ulice i městské sady lidovou hudbou, zpěvem a tancem. Návštěvníci si mohli vychutnat vystoupení souborů představujících české, moravské i slovenské folklorní tradice.
Letošní ročník přivítal pět folklorních uskupení. Vedle hostujících souborů Kytice, Rosénka a Šarvanci se představily také domácí soubory Jarošovci a Jarošáček.
Program odstartoval dopolední krojovaný průvod, který vedl od kulturního domu na náměstí Míru. Průvod doprovázel zpěv i tanec a navodil slavnostní atmosféru už během cesty městem. Na náměstí následovala vystoupení jednotlivých souborů a Svatoantonínský jarmark.
Odpolední část festivalu pokračovala v sadech u kulturního domu, večerní program se pak kvůli počasí přesunul pod střechu. Letošnímu Vrkoči totiž přálo jen částečně aprílové počasí, které dopoledne přineslo do Mělníka i několik prudkých přeháněk. Ani ty však návštěvníky ani účinkující neodradily a festival si uchoval svou tradičně příjemnou atmosféru.
Fotografie převzato FB město Mělník