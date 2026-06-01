Mělnicko se chystá na koupací sezonu: první areály otevírají už za pár dnů
Na Mělnicku se blíží začátek koupalištní sezony. Po několika horkých dnech lidé netrpělivě čekají na otevření venkovních bazénů a prvních možností letního osvěžení. Některá koupaliště už zveřejnila termíny zahájení provozu, jiná zatím dokončují přípravy. Na jezeře Lhota, přezdívaném český Karibik, se návštěvníci koupou už od začátku května.
Koupaliště ve Mšeně otevřelo už poslední květnovou neděli od 14 do 19. V červnu bude areál fungovat ve všední dny od 14 do 19 hodin, o víkendech od 10 do 17 hodin.
Mšenské lázně lákají návštěvníky na vodu ze skalního pramene. V provozu budou vždy při teplotách nad 20 stupňů Celsia a za příznivého počasí bez deště. Informace o aktuálním otevření mohou lidé získat telefonicky.
Historické koupaliště ve stylu art déco pochází z roku 1932 a patří mezi české kulturní památky. Kromě plavání se zde konají také kulturní akce. Například 20. června hostí festival folku, country a bluegrassu Plovárna.
Přípravy vrcholí také na koupališti v Mělníku, kde se právě napouštějí bazény. Otevření areálu se očekává do konce května, přesný termín však zatím nebyl oznámen.
29. května se zde uskutečnilo sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi. Program nabídnul ukázky mini házené, volejbalu i fotbalu. Večer probíhaly koncerty skupin Bluesrock Canonade a Baťa a Kalábůf něžný beat. Krytý bazén v Mělníku mezitím ukončil sezonu a prochází letní odstávkou.
Na koupališti v Kralupech nad Vltavou pokračují přípravy na zahájení sezony plánované na 13. června. Provozovatelé chtějí letos znovu zpřístupnit také skokanskou věž do pěti metrů.
V Neratovicích finišuje rekonstrukce dětského bazénu, která završuje modernizaci celého areálu. Podle radnice by práce neměly ohrozit otevření sezony, konkrétní datum ale zatím zveřejněno nebylo. Loni se kvůli komplikacím při rekonstrukci plaveckého bazénu otevřelo koupaliště až v polovině července.
Menší koupaliště v Cítově nebo u kempu v Želízech zatím termín zahájení provozu neoznámila.
Velký zájem už nyní míří na jezero Lhota za hranicemi okresu. Oblíbený areál známý jako český Karibik zahájil sezonu 1. května a návštěvníkům je přístupný denně od 6 do 22 hodin.