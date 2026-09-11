Mělnicko pod dohledem rybářské stráže: kapr nad míru i lov na tři pruty
Rybářská stráž v posledních týdnech zaznamenává na českých revírech řadu případů porušování rybářských pravidel. Kontroly odhalily například lov na nepovolený počet prutů, chybějící zápisy o úlovcích nebo ponechání ryb, které nesplňovaly stanovené podmínky.
Kuriózní případ řešili rybářští strážní na Mělnicku. Kontrolovaný rybář si ponechal kapra dlouhého 79 centimetrů. Na daném revíru je přitom stanovena horní míra 70 centimetrů.
Místo řádného přiznání úlovku se rybář pokusil kapra před kontrolou ukrýt. Rybu schoval za sedadlo svého automobilu. Když byl upozorněn, že v případě potřeby může být ke kontrole přivolána policie, kapra následně přiznal.
Rybář lovil na tři pruty
Kontroly na Mělnicku odhalily také další porušení pravidel. V jednom případě rybář lovil na tři udice, přestože počet současně používaných prutů je stanoven rybářským řádem.
Problémy se objevily také při nočních kontrolách u Labe. Jeden z rybářů byl přistižen při lovu přibližně v půl druhé ráno. I tento případ skončil zadržením povolenky a dalším řešením přestupku.
Kontroly pokračují také na Kladensku
Zvýšená kontrolní činnost probíhá rovněž na Kladensku. Rybářská stráž tam při kontrolách zadržela několik povolenek.
Důvodem bylo například ponechání ryb pod stanovenou minimální délkou nebo chybějící zápisy o ponechaných úlovcích. Objevil se také případ lovu na tři pruty.
Právě správné vedení evidence patří mezi základní povinnosti každého rybáře. Úlovek je nutné řádně zapsat a dodržovat také stanovené míry, počty a další podmínky lovu.
Rybáři by měli znát pravidla svého revíru
Případy z různých částí republiky ukazují, že kontroly se mohou týkat celé řady povinností. Nestačí pouze dodržet minimální délku ryby. Rybář musí respektovat také maximální míry, povolený počet udic, dobu lovu, limity úlovků a povinnost správně zapisovat docházku i ponechané ryby.
Rybářská stráž proto upozorňuje, že neznalost konkrétních pravidel není omluvou. Před samotným lovem je důležité seznámit se s podmínkami platnými pro daný revír.
Při kontrolách navíc nejde pouze o ochranu ryb. Dodržování pravidel má zajistit, aby byly rybářské revíry využívány férově a aby se na nich mohli bez problémů věnovat rybolovu všichni oprávnění rybáři.
Zdroj: www.aktivni-rybolov.cz
Fotografie převzato: www.cs.wikipedia.org