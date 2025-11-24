Mělnicko po prvním sněžení: dopravu brzdily nehody i uvízlé vozy

Ranní sněhová nadílka v pondělí 24. listopadu způsobila na Mělnicku značné dopravní komplikace. Policie musela hned od úsvitu řešit sérii nehod a řidiči se potýkali s namrzlými vozovkami i horší viditelností.
První střet dvou osobních automobilů se odehrál ještě před svítáním u Postřižína. Krátce poté následovala další kolize v Kralupech nad Vltavou. S přibývajícím provozem přibývaly i komplikace — mezi Mělníkem a Tišicemi se například srazil nákladní vůz s osobním autem.
Později ráno došlo v Tupadlech k neobvyklé nehodě, kdy jeden řidič narazil do dvou zaparkovaných vozidel. Na trase mezi Mělníkem a Zlončicemi se pak střetla dvě osobní auta a jeden člověk utrpěl lehké zranění. Problémy nezůstaly jen u těchto míst — u Všetat skončilo jedno vozidlo převrácené na střeše v poli a na dálnici D8 narazil kamion do osobního vozu i svodidel.
Teploty ve Středočeském kraji se v pondělí pohybovaly mezi -6 a -1 °C. Odpoledne a večer se z jihozápadu očekávaly smíšené srážky, tedy kombinace deště se sněhem nebo samotný déšť. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) upozornil, že zejména v jihovýchodní části kraje by od večera mohla vznikat ledovka.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Středočeského kraje informovalo, že všechny dálnice a silnice I. třídy byly sjízdné a průběžně se ošetřovaly – převážně solankou. Přesto varuje řidiče, že od 18. hodiny může být v jihovýchodních a východních oblastech kraje kluzko, a doporučilo zvýšenou opatrnost při jízdě.