Mělnicko má být mezi prvními oblastmi s elektrobusy. Kraj chystá velkou proměnu autobusové dopravy
Středočeský kraj chce postupně modernizovat autobusovou dopravu a větší roli v ní mají hrát vozidla s elektrickým pohonem. Mělnicko přitom patří mezi oblasti, kterých se plán týká už v první etapě.
Autobusy na elektrický pohon se mají v následujících letech výrazněji objevit také na linkách v regionu Mělnicka. Středočeský kraj připravuje nasazení téměř padesáti elektrobusů, které mají postupně nahradit část klasických autobusů se spalovacími motory.
Pro cestující by změna měla znamenat především tišší provoz a modernější vozidla. Elektrobusy při jízdě nevypouštějí lokální emise a jejich nasazení může být zajímavé zejména v hustěji obydlených městech a obcích.
Mělnicko patří do první vlny
Podle krajského záměru má být Mělnicko jednou z oblastí, kde se s elektrickými autobusy počítá už v první fázi. Přesné nasazení jednotlivých vozů bude záviset na konkrétních linkách, technických možnostech i vybudování potřebné infrastruktury.
Důležitou součástí celého projektu totiž není pouze samotný nákup autobusů. Pro jejich každodenní provoz je nutné zajistit také dostatečné kapacity pro dobíjení a odpovídající zázemí pro dopravce.
Elektrický autobus přitom nemusí být automaticky vhodný pro každou trasu. Při plánování je třeba počítat s délkou linek, jízdními dobami, vytížením spojů, počasím nebo možností dobíjení během provozu.
Elektrobusy už si Mělník vyzkoušel
Elektrická doprava přitom pro Mělnicko není úplnou novinkou. V říjnu 2024 byl na mělnickém náměstí Míru představen kloubový elektrobus MAN Lion’s City 18 E. Následně absolvoval zkušební provoz na trase mezi Mělníkem a Prahou, při kterém se ověřovaly jeho jízdní vlastnosti a dojezd.
Tehdejší test ukázal, že elektromobilita se může u příměstských autobusů týkat i delších tras. Představený vůz měl baterie s celkovou kapacitou 640 kWh a výrobcem uváděný dojezd přibližně 270 až 300 kilometrů.
Výhodou je tichý provoz, otázkou zůstávají náklady
Přechod na elektrický pohon ale není pouze otázkou pořízení nových autobusů. Zkušenosti z jiných částí Středočeského kraje ukazují, že elektrobusy mohou v běžném provozu fungovat spolehlivě, zároveň jsou však jejich provozní náklady zatím významným tématem.
Například pilotní provoz šesti elektrobusů na mezikrajských linkách mezi Táborem, Vlašimí a Benešovem zvládl podle vyhodnocení více než 530 tisíc kilometrů. Vozidla přitom obsluhovala i náročnější trasy a provoz se podle kraje obešel bez zásadních problémů.
Středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký zároveň upozornil, že případný plošný přechod na bezemisní dopravu je finančně náročný. Uvedl, že provozní náklady elektrických autobusů mohou být přibližně o polovinu vyšší než u dieselových vozidel.
Změna se dotkne také cestujících
Pokud bude plán postupně realizován, cestující na Mělnicku se mohou s elektrobusy setkávat stále častěji. Pro běžného pasažéra bude nejviditelnější především změna samotného vozidla – tišší rozjezd, plynulejší jízda a absence výfukových emisí.
Rozhodující ale bude, zda se podaří skloubit ekologické přínosy s ekonomickou stránkou projektu a současně zajistit dostatečnou dobíjecí infrastrukturu.
Mělnicko tak může být jedním z regionů, na kterých Středočeský kraj prakticky ověří, jak může vypadat další etapa modernizace příměstské autobusové dopravy.
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