Mělnicko čekají změny v autobusové dopravě: nástup všemi dveřmi i nová čísla linek
Od 1. srpna 2026 se rozšíří možnost nástupu všemi dveřmi do autobusů Pražské integrované dopravy ve Středočeském kraji o dalších 51 příměstských linek. Rozhodnutí navazuje na osmiměsíční zkušební provoz, který podle kraje přinesl výrazné zkrácení zpoždění spojů a stabilnější dodržování jízdních řádů, aniž by významně ovlivnil tržby z jízdného.
Na Mělnicku se změna dotkne tří linek. Linka 476 mezi Kostelcem nad Labem a Mělníkem si ponechá své dosavadní označení. Nově se však objeví linka 480 na trase Všetaty – Mělník a linka 482 spojující Mělník s Brandýsem nad Labem-Starou Boleslaví. Obě přečíslované linky dosud nesly tato čísla na Příbramsku.
Cestující s platnou jízdenkou budou moci nastupovat kterýmikoli dveřmi autobusu. Ti, kteří jízdenku nemají, si ji budou muset zakoupit u řidiče a nastoupit předními dveřmi.
Podle krajské mluvčí Zuzany Žídkové výsledky pilotního projektu překonaly původní očekávání. Na nejvytíženějších spojích se podařilo snížit zpoždění až o sedm minut. Současně se zvýšilo využívání aplikace PID Lítačka, jejíž podíl na prodeji jízdenek vzrostl z 20 na 35 procent.
Kraj zároveň počítá s posílením kontrol. Integrovaná doprava Středočeského kraje plánuje přijmout dalších 15 revizorů, aby omezila možné ztráty na jízdném. Ty jsou u nově zapojených linek odhadovány na přibližně 17,9 milionu korun ročně.
S trvalým zavedením nástupu všemi dveřmi se chystají také technické úpravy. Současné plastové cedulky za čelním sklem autobusů nahradí digitální symboly zobrazované přímo na vnějších informačních panelech vozidel, které cestující upozorní na možnost nástupu všemi dveřmi.
Mezi linky, kde bude tento systém fungovat, se zařadí nejen spoje na Mělnicku, ale také řada dalších významných příměstských tras ve Středočeském kraji, zejména těch směřujících do Prahy.
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