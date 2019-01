V mělnickém klubu se rozezní elektrické blues

Hostem Staré Mydlárny bude tentokrát osobitý bluesový kytarista a zpěvák Miloš Svoboda, držitel ceny diváků – Guitar Festival 1999 – mimo jiné lídr M.J. & The Electric Blue,český vítěz Blues Aperitiv 2014, člen skupiny Lady I Trio, jenž se zde představí v únoru, a německého Paddy´s Blues Bandu i příležitostný spoluhráč Tonyho Ackermana. S triem Electric Blue, později M.J. & The Electric Blue vystoupil na pódiích mnoha tuzemských i zahraničních mezinárodních bluesových festivalů a klubů. A samozřejmě ani v Mydlárně není poprvé, neboť tu již vystoupil se svým sólo projektem v tradičněji pojatém komornějším blues a nyní se sem po delší odmlce opět vrací. A to zase v jiné sestavě.

Mo/Fo Cat Clarion, je jedním z mála osobitých hudebních formací na středoevropské bluesové scéně. V tomto elektrickém triu s novou rytmikou Miloš zároveň představí právě vydané autorské album „I’m Blind“ Signs of the Dago Accordion Players in Portland.

A tak tuto sobotu 19. ledna si návštěvníci klubu užijí skvělý večer při osobitém a neotřele pojatém elektrickém blues a rocku extra kvality, jak po autorské, tak interpretační stránce.

