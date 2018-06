Do mělnického klubu míří další špičkový muzikant

Gwyn Ashton je australský psychedelický blues-rockový umělec a současné době již pro bluesové publikum žijící legendou. Ne nadarmo byl v roce 2001 vyhlášen třetím nejlepším kytaristou světa.Tento rodák z Walesu odkud již v dětství se s rodiči přestěhoval do Austrálie kde také jako kytarista a zpěvák započal svou kariéru už během osmdesátých let. Avšak již od šestnácti let hrával po barech a festivalech i dalších hudebních srazech. Posléze se svou tehdejší kapelou procestoval celý kontinent a koncertoval zde s řadou významných osobností hudební scény. Později se však rozhodl vydobýt srdce bluesových fanoušků i jinde a odcestoval proto do Evropy. Natrvalo se usadil v Anglii, odkud bylo snazší muziku propagovat. Gwyn hraje buď v komorní atmosféře při sólovém vystoupení, nebo s více nadupaným zvukem tříčlenné kapely pojmenované jednoduše „Gwyn Ashton Trio“. Na světových pódiích se objevil i coby předskokan veličin kalibru B. B. Kinga, Buddyho Guye, Raye Charlese, Johnnyho Wintera, Micka Taylora, Roryho Gallaghera či kapel typu Canned Heat, The Yardbirds a Status Quo.

Jeho styl propojuje vlivy bluesové hudby spolu s rockem, ale nacházíme v jeho tvorbě nejrůznější odkazy. Během koncertu tak nemění jen kytary, ale i styl hraní, při jeho koncertech tak zazní alternativní blues, stoner rock, i Lennonovskou psychedelii. Ashton jakoby vzal kousky historické rockové hudby a vložil je do každé skladby a okořenil retro efekty s moderním vývojem. Jeho styl vyznívá autenticky, našel si tak vlastní identitu a tímto přináší právě bluesovou hudbu v nové podobě do 21. století. V loňském roce natočil svojí doposud poslední desku „Solo Elektro“, jenž vznikla pozoruhodným způsobem. Její natáčení totiž probíhalo uprostřed jeho turné po Evropě. V České republice si udělal z hotelového pokoje nahrávací studio, po místnosti rozestavěl mikrofony s cílem zachytit živý zvuk všech nástrojů i hlasu bez jakéhokoliv přepisování. Každý den trpělivě experimentoval a zaznamenával každou skladbu dokud se vše nespojilo v něco „magického“.

V Mělníku se nepředstaví poprvé. Před dvěma lety vystupoval v letním hudebním setkání Blues před Dírou, na které se příznivci (nejen) blues v létě mohou těšit i letos, a několikrát zahrál i ve zdejším klubu Stará Mydlárna.

A právě sem se vrací tento pátek 15. června, kde od 21 hodin předvede svá skvělá kytarová vystoupení při nich se všichni přesvědčí s jakou láskou dělá svou muziku.

