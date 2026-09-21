Mělnické vinobraní opět zaplnilo centrum města. Desítky tisíc lidí si užily víno, hudbu i tradiční program
Mělník o víkendu 18. až 20. září znovu ožil jednou z největších kulturních akcí v regionu. Mělnické vinobraní 2026 nabídlo návštěvníkům tři dny plné vína, burčáku, hudby, jídla, pouťových atrakcí a pestrého doprovodného programu.
Letošní 87. ročník přilákal podle dlouhodobých údajů organizátorů desítky tisíc návštěvníků. Historické centrum města tak během víkendu zaplnili nejen místní, ale také návštěvníci z různých částí Česka.
Nejrušnější byla tradičně sobota. Ulice a náměstí zaplnily stánky s vínem, burčákem, občerstvením a nejrůznějším zbožím. Na několika scénách se střídali hudebníci a další účinkující, takže si každý mohl vybrat podle svého vkusu.
Velký zájem byl pochopitelně o víno a burčák. Návštěvníci mohli ochutnávat nabídku různých vinařů a zároveň si užívat atmosféru, která k mělnickému vinobraní neodmyslitelně patří. Pro mnohé se jednalo především o příležitost potkat se s přáteli, posedět u skleničky vína a užít si společný víkend.
Zábava pro děti i dospělé
Na své si během třídenních slavností přišly také rodiny s dětmi. Součástí programu byly dětské aktivity, vystoupení a samozřejmě pouťové atrakce. Celkem bylo připraveno přibližně 30 atrakcí, takže se návštěvníci mohli vedle kulturního programu vydat také na kolotoče a další pouťovou zábavu.
Organizátoři letos připravili pět scén a desítky vystoupení, takže se program odehrával prakticky po celém historickém centru. Nechyběly koncerty známých českých kapel a zpěváků, divadelní a historická vystoupení ani další doprovodný program.
Neobvyklý historický průvod
Velkým lákadlem letošního ročníku byl také historický průvod Karla IV. Ten letos prošel výraznou změnou. Po letech se totiž nekonal v tradičním odpoledním čase, ale organizátoři jej přesunuli až na večer. Start byl naplánován na 19. hodinu a průvod měl kromě historické atmosféry nabídnout také světelné efekty.
Průvod se stal jedním z nejvýraznějších okamžiků celého programu. Městem prošly historické postavy, královny, kejklíři a další účinkující. Nechyběly ani výrazné alegorické prvky, mezi kterými zaujaly například obří ryby. Celá podívaná tak působila nejen historicky, ale také velmi vizuálně a nabídla návštěvníkům něco jiného než klasický průvod.
Právě večerní atmosféra dodala průvodu úplně jiný charakter. Zaplněné ulice, kostýmy, hudba, světelné efekty a velké množství diváků vytvořily kulisu, která patřila k nejfotografovanějším momentům letošního vinobraní.
Centrum Mělníka patřilo návštěvníkům
Atmosféra letošního vinobraní byla podle průběhu celé akce především o setkávání a zábavě. Lidé se procházeli mezi stánky, ochutnávali víno a burčák, poslouchali hudbu nebo si užívali pouťové atrakce.
Mělnické vinobraní tak opět ukázalo, že nejde pouze o oslavu vína. Je to také významná společenská událost, která na několik dní promění celé historické centrum města.
Letošní ročník navíc přinesl několik zajímavých změn. Nejvýraznější byl právě večerní historický průvod, který díky kostýmům, kejklířům, královnám, obřím rybám a světelným efektům nabídl návštěvníkům nevšední podívanou.
Po třech dnech plných hudby, vína, burčáku, jídla a zábavy se tak Mělník opět vrátil do běžného života. Na letošní vinobraní ale budou návštěvníci pravděpodobně vzpomínat nejen kvůli skleničce dobrého vína, ale také kvůli atmosféře plného města a netradičnímu historickému průvodu.
Fotografie převzato FB město Mělník a Mělnické vinobraní.