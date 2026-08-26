Mělnické vinobraní láká na neděli zdarma
Mělnické vinobraní se letos uskuteční od pátku 18. do neděle 20. září 2026. Organizátoři postupně odhalují program, který nabídne známá jména české i slovenské hudební scény, historický průvod, divadla, degustace i bohatý program pro rodiny s dětmi.
Velkým lákadlem letošního ročníku je skutečnost, že nedělní program bude zdarma. Na hlavní scéně se v závěru slavností představí například Matěj Plšek a od 16.30 hodin také Vypsaná fiXa.
Pátek nabídne Olympic i No Name
Vinobraní odstartuje v pátek slavnostním vyzváněním zvonů a oficiálním zahájením. Na hlavní scéně se během odpoledne představí také Woodwind Orchestra ZUŠ Mělník a v 18 hodin Martina Pártlová.
Hlavním večerním tahákem bude od 20 hodin legendární Olympic. Po něm ve 22 hodin vystoupí slovenská skupina No Name a páteční program na hlavní scéně uzavře ve 23.30 Stein27.
Hudební program ale nebude pouze na hlavní scéně. Na malé scéně zahrají například Navostro nebo Morčata na útěku, zatímco zámecká scéna nabídne Dědu Mládka Illegal Band, Františka Nedvěda nebo skupinu Tempus.
Na své si přijdou také děti. Připravená budou pohádková představení a ve Vinařském dvoře se uskuteční řízená degustace vín a vystoupení Cimbárum.
Sobotní večer patří Divokému Billovi a Dymytry
Sobota začne už dopoledne. Na hlavní scéně vystoupí Velký dechový orchestr Mělník, Realita, OffBeat Orchestra, Lenny nebo Sima.
Velkým momentem dne bude v 19 hodin podvečerní průvod s názvem „Spojení“. Následovat bude ve 20.10 ohňostroj a poté koncert Divokého Billa. Ve 22 hodin vystoupí Kontrafakt a sobotní program na hlavní scéně uzavřou ve 23.30 Dymytry.
Také sobota nabídne rozsáhlý doprovodný program. Na zámecké scéně se objeví například Elán Revival, Petra Hapková nebo Circus Brothers. Připraveny budou historické ukázky, pohádky, pouť a program pro děti.
Neděle bude zdarma
Poslední den vinobraní bude přístupný bez vstupného. Program začne už dopoledne a nabídne kombinaci hudby, divadla a historických vystoupení.
Na hlavní scéně se představí Jarošovci a Jarošáček, Claymore a Matěj Plšek. Vrcholem nedělního programu bude v 16.30 koncert Vypsané fiXy.
Také na dalších scénách bude živo. Zámecká scéna nabídne například Petra Spáleného a Řeznickou kapelu, zatímco dětská scéna připraví pohádkový program, Sváťovo divadlo, balónkovou show nebo vystoupení Královských žoldnéřů.
Víno, degustace a program v muzeu
Součástí vinobraní bude také Vinařský dvůr v radničním dvoře. Návštěvníci zde uvidí ukázky hroznů a jejich lisování, ochutnají vína a mohou využít individuální degustace.
Do programu se tradičně zapojí také Regionální muzeum Mělník. V muzejní kavárně bude možné ochutnat česká vína z Mělnicka a posedět na historických hradbách. Atrium muzea nabídne klidnější místo mimo hlavní ruch slavností.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout také výstavy věnované 50 letům CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a fantastickým kokořínským skalním zvířatům.
Lodí k soutoku i program pro nejmenší
Zajímavým zpestřením budou vyhlídkové plavby lodí Fidelio. V pátek a v neděli se mohou návštěvníci vydat k soutoku Labe a Vltavy a užít si výhled na Mělník z jiné perspektivy.
Organizátoři myslí také na rodiny s nejmenšími dětmi. Ve Faraře na Vyhlídce 18 bude o víkendu připraveno zázemí, kde bude možné děti přebalit, nakrmit nebo ohřát dětské jídlo. K dispozici budou například jídelní židličky, nočníky a dětské příkrmy.
V ulicích Svatováclavská, Husova a Česká se uskuteční řemeslný jarmark. V bezplatné zóně zároveň nebudou chybět pouťové atrakce, které budou v pátek a sobotu v provozu až do jedné hodiny ráno a v neděli do 18 hodin.
Co dalšího v Mělníku navštívit?
Během vinobraní mohou návštěvníci vyrazit také do Pražské brány, kde funguje galerie Ve Věži a kavárna. Volně přístupná je vyhlídka v pátém patře.
Za návštěvu stojí také mělnické podzemí se středověkou studnou ze 14. století. Prohlídky probíhají během všech tří dnů od 9 do 17 hodin.
O víkendu bude možné navštívit také chrám svatého Petra a Pavla, jeho vyhlídkovou věž a kostnici.
Letošní Mělnické vinobraní tak nabídne program pro milovníky hudby, vína, historie i rodiny s dětmi. Velkým lákadlem je především neděle zdarma, kdy celý program vyvrcholí koncertem Vypsané fiXy.
Zdroj: www.vinobranimelnik.cz
Fotografie převzato FB město Mělník