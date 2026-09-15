Mělnické vinobraní 2026 nabídne tři dny plné vína, hudby a zážitků. Chystá se i nový průvod
Mělník už brzy opět ožije jednou z největších kulturních událostí roku. Od pátku 18. do neděle 20. září se uskuteční 87. ročník Mělnického vinobraní. Návštěvníky čekají tři dny hudby, vína, jídla, historických tradic, pouťových atrakcí i doprovodného programu. Letos bude připraveno pět scén, kolem 70 vystoupení, 20 vinařství, 150 stánků a 30 atrakcí.
Mělnické vinobraní patří mezi nejstarší a největší vinařské slavnosti v Česku. Tradice mělnických slavností vína sahá až do roku 1911. Také letos se program rozprostře historickým centrem města a zámeckým návrším.
Hudební program nabídne Olympic, No Name i Divokej Bill
Hudební program bude letos opět velmi pestrý a na své si přijdou příznivci různých žánrů.
Páteční večer na hlavní scéně na náměstí Míru odstartuje v 18 hodin Martina Pártlová. Ve 20 hodin vystoupí legendární Olympic a od 22 hodin slovenská kapela No Name. Páteční program na hlavní scéně uzavře ve 23.30 rapper Stein27.
Sobota bude patřit především velkým koncertům. Odpoledne vystoupí Lenny a Sima, večer pak přijde na řadu Divokej Bill, který zahraje od 20.30 hodin. Ve 22 hodin vystoupí Kontrafakt a sobotní program na hlavní scéně uzavřou ve 23.30 Dymytry.
Neděle bude tradičně přístupná bez vstupného a nabídne mimo jiné vystoupení Matěje Plška a od 16.30 hodin také Vypsané fixy, která se postará o hudební zakončení letošního ročníku.
Historický průvod letos večer a v novém pojetí
Jednou z hlavních změn letošního vinobraní bude tradiční historický průvod. Ten se tentokrát uskuteční v sobotu večer od 19 hodin, což je oproti předchozím ročníkům výrazná změna.
Průvod ponese název „Spojení“ a jeho hlavním motivem budou tři symbolické toky – Labe, Vltava a víno. Každý z nich má představovat jednu z tváří Mělníka.
Průvod vyrazí v 19 hodin z Krombholcovy ulice u evangelického kostela a na hlavní scénu by měl dorazit přibližně o půl osmé. Zapojí se do něj mimo jiné Rytíři Mělničtí, Spolek Panovnice Mělníka, Nové divadlo Mělník, Taneční škola Dana Pala Creativity, mělnické mažoretky, ZUŠ Mělník, folklorní soubor Jarošáček nebo Velký dechový orchestr. Chybět nebudou ani hostující soubory a skupiny historického šermu.
Na průvod naváže ve 20.10 hodin velký ohňostroj s hudebním doprovodem. Nejlepší výhled bude podle pořadatelů opět z náměstí Míru.
Na své si přijdou i rodiny s dětmi
Vinobraní nebude jen o koncertech. Na dětské scéně budou připraveny hry, soutěže, tvoření, divadla, pohádková vystoupení nebo malování na obličej.
V sobotu bude například možné během celého dne navštívit relaxační zónu a kreativní dílničky nebo si prohlédnout ukázku dravých ptáků a sov. Vystoupí také několik dětských divadel. Nedělní program nabídne mimo jiné Sváťovo divadlo, Balónkovou Evičku nebo Královské žoldnéře.
Pro rodiny s nejmenšími dětmi do tří let bude navíc v sobotu a v neděli připraveno zázemí ve faře v ulici Na Vyhlídce.
Víno, burčák, jídlo i řemeslný jarmark
K vinobraní samozřejmě neodmyslitelně patří víno. Ve Vinařském dvoře budou připraveny ukázky hroznů a jejich lisování, výběr vín národní someliérky Kristýny Kollárové i možnost individuálních degustací.
Na návštěvníky čeká také řemeslný jarmark v ulicích Svatováclavská, Husova a Česká. Celkem má být v areálu kolem 150 stánků.
Kdo si bude chtít od ruchu vinobraní na chvíli odpočinout, může zavítat například do Regionálního muzea Mělník. V jeho kavárně bude možné posedět na historických hradbách a ochutnat česká vína z Mělnicka.
Neděle opět zdarma, děti nově do 15 let
Také letos bude nedělní program zdarma pro všechny návštěvníky. Zpoplatněný bude pátek a sobota.
Velkou změnou je pravidlo pro děti. Zatímco v minulosti rozhodovala o vstupu zdarma výška dítěte, letos mají zdarma vstup všechny děti do 15 let věku. Bezplatný vstup platí také pro občany nad 70 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P.
Dvoudenní permanentka aktuálně stojí v předprodeji 450 korun, na místě pak 500 korun. Jednodenní vstupenka na pátek nebo sobotu bude stát přímo na místě 400 korun.
Mělník nabídne program na celý víkend
Kromě hlavních koncertů mohou návštěvníci během vinobraní vyrazit například na prohlídku mělnického podzemí a středověké studny, do chrámu sv. Petra a Pavla nebo na vyhlídkovou věž. Připraveny jsou také vyhlídkové plavby lodí Fidelio k soutoku Labe a Vltavy.
V bezplatné zóně nebudou chybět pouťové atrakce, které budou v pátek a sobotu v provozu až do jedné hodiny ráno a v neděli do 18 hodin.
Mělnické vinobraní 2026 se uskuteční od 18. do 20. září. Letošní ročník slibuje kombinaci tradičního mělnického vinobraní s novinkami, večerním historickým průvodem, velkým ohňostrojem a desítkami koncertů a dalších vystoupení.
zdroj: https://www.vinobranimelnik.cz
Fotografie převzato: FB město Mělník