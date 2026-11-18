Mělnické vánoční trhy 2026: Náměstí Míru opět ožije adventní atmosférou
Vůně svařeného vína, čerstvých perníčků, vánoční melodie a zářící světýlka. Mělník se pomalu připravuje na nejkrásnější období roku a náměstí Míru se již brzy promění v místo plné vánoční pohody. Letošní Mělnické vánoční trhy nabídnou několik adventních setkání, sváteční občerstvení, tradiční výrobky i program pro malé a velké návštěvníky.
Vánoční trhy odstartují v sobotu 28. listopadu, kdy se náměstí Míru otevře návštěvníkům od 8:00 do 18:00 hodin. Pokračovat budou během následujících adventních víkendů a vyvrcholí v neděli 20. prosince.
Vánoční strom už stojí na náměstí Míru!
První náznak blížících se Vánoc už mohou Mělničané obdivovat přímo na náměstí Míru. Dorazil sem totiž nádherný, košatý stříbrný smrk, který se vydal na svou krátkou cestu městem z místa, kde dlouhá léta rostl.
Strom byl původně určený k pokácení, a tak dostal novou příležitost dělat radost dětem i dospělým. Nyní už stojí na svém místě a čeká na slavnostní vánoční výzdobu.
Ve své plné kráse se rozzáří v neděli 29. listopadu, kdy Mělník společně přivítá první adventní neděli.
Slavnostní vítání adventu a rozsvícení vánočního stromu
Hlavním okamžikem prvního adventního víkendu bude neděle 29. listopadu. Mělník zve všechny obyvatele i návštěvníky na společné přivítání adventu a slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Program nabídne nejen vánoční trhy, ale také vystoupení dětí a hudební zážitek v podání Velkého dechového orchestru Mělník.
Program na neděli 29. listopadu:
- 10:00–18:00 – Vánoční trhy plné dobrot a sváteční atmosféry
- 14:00 – Vystoupení dětí ze Smajlíčku, žáků mělnických základních škol a ZUŠ Mělník
- 16:30 – Velký dechový orchestr Mělník
- 17:00 – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
- 17:05 – Velký dechový orchestr Mělník
Rozsvícení vánočního stromu bude jedním z nejkouzelnějších okamžiků začínajícího adventu. Návštěvníci si budou moci užít příjemnou atmosféru, setkat se s přáteli a společně zahájit předvánoční čas.
Přehled termínů Mělnických vánočních trhů 2026
Vánoční trhy se budou na náměstí Míru konat během čtyř adventních víkendů. Poznamenejte si jednotlivé termíny:
|Datum
|Čas
|Program
|Sobota 28. 11.
|8:00–18:00
|Zahájení vánočních trhů
|Neděle 29. 11.
|10:00–18:00
|1. adventní neděle
|Sobota 5. 12.
|8:00–18:00
|Vánoční trhy
|Neděle 6. 12.
|10:00–18:00
|2. adventní neděle
|Sobota 12. 12.
|8:00–18:00
|Vánoční trhy
|Neděle 13. 12.
|10:00–18:00
|3. adventní neděle
|Sobota 19. 12.
|8:00–18:00
|Vánoční trhy
|Neděle 20. 12.
|10:00–18:00
|4. adventní neděle
Užijte si advent na Mělníku
Mělnické vánoční trhy jsou příležitostí zpomalit v předvánočním shonu, potkat známé, vychutnat si něco dobrého a nasát jedinečnou atmosféru blížících se Vánoc.
Ať už se zastavíte na svařené víno, vyberete vánoční dárek, nebo si jen přijdete užít slavnostně vyzdobené náměstí, čeká vás příjemný adventní čas v srdci Mělníka.
Vezměte rodinu, přátele a přijďte společně přivítat Vánoce. Mělnické náměstí Míru se na vás těší!
Fotografie převzato: FB město Mělník