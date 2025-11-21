Mělnické náměstí se rozzáří: adventní trhy a koncerty míří do centra

Na mělnickém náměstí Míru už stojí čtrnáctimetrová kavkazská jedle, která se stane hlavním symbolem letošního adventu. Strom daroval městu Ladislav Cicvárek a v nejbližších dnech ho technické služby ozdobí světelnou výzdobou.
Adventní program odstartuje první adventní neděli, tedy 30. listopadu. Náměstí zaplní vánoční trhy otevřené vždy od 10 do 18 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na stánky s tradičními dobrotami, rukodělnými výrobky i svátečními dekoracemi. Odpoledne budou patřit dětským vystoupením – na pódiu se představí školky, školy i skupina Smajlíček.
Ani letos nechybí koncerty známých českých interpretů. Druhou adventní neděli vystoupí zpěvačka Eva Burešová, další neděli operní pěvkyně Andrea Kalivodová a poslední neděli zpestří koncert zpěvačky Lenny.