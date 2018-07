Mělnické náměstí opět zpestří keramický jarmark

V rámci pravidelních sobotních farmářských trhů proběhne na náměstí Míru již podruhé Keramický jarmark. Hrnky, talíře, mísy různých velikostí a tvarů, cukřenky či slánky. Ale také různé sošky, vázičky a další ozdobné předměty. To vše nabízí keramika. Předměty, jenž lidstvu slouží po tisíciletí a i v současné době jsou vyhledávaným sortimentem.

Není proto divu, že stánky šikovných řemeslníků nabízí toto zboží na jarmarcích v mnoha městech i městeček. Některá místa jsou již keramickými trhy proslulá jako například Bechyně, Kostelec nad Černými Lesy či snad ty nejznámější v Berouně, jenž jsou největší v republice..

Poněkud skromnější, ale o to dostupnější a přehlednější tak proběhne v sobotu 14. července i v Mělníku kde si výrobci tohoto lákavého zboží dají dostaveníčko. Po celé dopoledne od 8 do 13 hodin si tak návštěvníci budou moci vybírat z jistě pestré nabídky tohoto skutečně atraktivního zboží.

A jaký by to byl jarmark bez náležitého občerstvení. Tak jako každé sobotní dopoledne při farmářských trzích a již uplynulých jarmarcích zde bude nabídka různých dobrot. Jako vždy se představí italská a indická kuchyně, ale také ta naše tradiční v podobě poctivých uzenin či výborných sýrů. To vše bude možno zapít dobrým pivkem z Podřipského pivovaru a chybět nebude ani skvělé vínko místních vinařů.

K dobré pohodě opět přispěje sympatický flašinetář, kterého si již mohli poslechnout návštěvníci adventních a vánočních trhů. Pamatováno je samozřejmě i na děti. Na ně bude čekat opět již oblíbený středověký kolotoč.

Tak pojďme si opět užít další hezké a pohodové sobotní dopoledne nad výrobky zručných řemeslníků, kteří tímto způsobem sdílejí odkaz našich předků.

mar