Mělnické muzeum vystavuje unikátní sbírku hudebních nástrojů

121 historických hudebních nástrojů uvidíte v malém sále Regionálního muzea Mělník. Výstava Hudební nástroje v proměnách času, která byla včera slavnostně zahájena, nabízí to nejlepší z unikátní sbírky sběratele Jaromíra Růžičky.

Prezentace představuje plechové, dechové i dřevěné hudební nástroje z konce 18. století až 1. pol. 20. století. K vidění jsou kuriozity i nástroje běžně používané, ale i noty, katalogy a předměty s hudbou spojené laděné do vánoční atmosféry. Na nejstarší exponát – klarinet z roku 1798 z pražské dílny Franze Dolejše, je pan Růžička náležitě hrdý. „Starší nemají ani v pražském Muzeu hudby“ říká sběratel. Mezi nejzajímavější předměty patří také pochodová zvonkohra, ryze česká kuriozita violinofon, flažolet, czakan či tárogató. Jaromír Růžička se „zamiloval“ do nástrojů už jako náctiletý.

„Když mi bylo asi sedmnáct, přinesl mi můj prastrýc Josef, stavitel varhan, z kostela fagot,“ popisuje sběratel, jak přišel ke svému prvnímu nástroji. Specialitou je koutek věnovaný čistě středočeským výrobcům hudebních nástrojů. Z Mělníka je zde zastoupena dílna R. Vocáska. Návštěvníci mohou obdivovat také nástrojové obsazení tanečního a jazzového orchestru z 20.–30. let 20. století nebo dětské funkční hudební nástroje. Výstava je otevřena denně kromě pondělí 9-12 a 12:30-17 hod. a potrvá do 16. 3. 2025. Ve středu 18. 12. proběhne přímo v sále s výstavou poslední letošní koncert. Vánočně laděné vystoupení mělnických Panovnic na počest kněžny sv. Ludmily doprovodí varhaník Pavel Marek na varhanní portativ.

Zavítat můžete i do velkého sálu muzea, kde až do 30. 3. 2025 pokračuje výstava Mělník v čase: 750 let města. V předvánočním týdnu (14.-22. 12.) zde najdete Vánoční strom laskavých přání. Přijďte i Vy na stromek přidat vzkaz s laskavým přáním pro své blízké, Ježíška, všechny lidi či celou planetu! Poté si zalovíte v dárkovém pytlíčku a vytáhnete barevný žeton. Každá barva skrývá jiný dárek, který si můžete vyzvednout v muzejní pokladně! Výstava je otevřena denně kromě pondělí 9-12 a 12:30-17 hod. Vánoční otevírací doba: 23.-26. 12. zavřeno, 27.-29. 12. otevřeno, 30. 12. – 1. 1. zavřeno.