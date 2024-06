Mělnické koupaliště zahajuje sezonu. Bude se sportovat i tančit

Mělnické koupaliště má smůlu na počasí. Stejně jako loni má být na zahájení sezony deštivo. V plánu mají pořadatelé hned dvě kulturní akce. Sportovní odpoledne v pátek, v sobotu pak openair hudební festival. Přijďte je podpořit i pokud se počasí neumoudří!

Ve stylu kulatého výročí 750. let města Mělníka oslaví zahájení sezony i mělnické koupaliště. V pátek 31. května si pořadatelé připravili pro první návštěvníky veřejné sportovní odpoledne. Vše odstartuje v 15 hodin. Pro rodiče s dětmi je připravených několik turnajů, nejen v plavání. Zájemci se mohou zahrát také volejbal nebo fotbal.

Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení mažoretek z domu dětí a mládeže, a také na místní judisty, kteří předvedou názornou ukázku bojového sportu. Připraven je samozřejmě hudební doprovod v podání skupin OffBeat Orchestra a Baťa & Kalábůf něžný beat.

Vše ale bude záležet na počasí, které na pátek nevychází úplně příznivě. „U takovýchto akcí rozhoduje vždy počasí. Vlastně do poslední chvíle nevíte, jestli vám někdo přijde,“ řekl ředitel plaveckého bazénu v Řípské ulici Antonín David. Ostatně podobnou situaci už zažili pořadatelé několikrát. Naposledy loni při prvním ročníku hudebního festivalu, kdy celý den propršelo.

Open air hudební festival je naplánován i v letošním roce, a to na sobotu 1. června – hned po sportovním odpoledni. Začátek hudební akce s rockovou a metalovou tématikou začne v 10 hodin. Během odpoledne vystoupí kapely nejen z Mělnicka

Program:

12:00 NECNON MORTUSS (blackened death metal, Neratovice)

13:00 VKV (hard rock heavy, Mělník)

14:00 ASM (folk rock, Mělník)

15:00 BAD VICTIM (groovy trash death, Velké Meziříčí)

16:00 POSTIŽENÁ OBLAST (black alternative rock, Mělník)

17:00 BLOODY OBSESSION (death metal, Orlová)

18:00 BONERS (industrial porn rock, Žatec)

19:00 TORTHARRY (death metal, Červený Kostelec)

20:00 THE CORONA LANTERN (doom metal, Praha)

21:00 ELBE (post rock psychodelic, Šumperk)

Vstupné: 300Kč, děti do 14 let zdarma!

Autor: Josef Kowanda