Mělnické farmářské trhy 2026

Milí občané Mělníka,
jaro už pomalu klepe na dveře a s ním přichází i oblíbené Mělnické farmářské trhy! Letos zahajujeme v sobotu 21. března od 8:00 hodin – a věřte, že se máte na co těšit.
Už jen pár desítek probuzení a to krásné jarní sobotní ráno bude tady. Představte si vůni čerstvě upečeného pečiva, poctivých uzenin, domácích koláčů, čerstvé zeleniny a ovoce přímo od pěstitelů. K tomu přátelská atmosféra, sousedská setkání a první jarní slunce nad naším krásným městem.
Trhy se budou konat každou sobotu až do Vánoc, takže si můžete pravidelné návštěvy zapsat do kalendáře už teď. Ať už si přijdete nakoupit kvalitní lokální potraviny, dát si dobrou kávu, nebo se jen projít a potkat známé, Mělnické trhy jsou ideálním místem pro příjemné sobotní dopoledne.
Podpořte místní farmáře a výrobce, užijte si čerstvé a kvalitní produkty a přijďte nasát tu pravou atmosféru jara.
Text byl inspirován příspěvky na facebookových stránkách Město Mělník a Mělnické trhy.