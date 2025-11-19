Mělnická porodnice podporuje přirozený porod. Ženám nabízí možnost rodit ve stoje i v podřepu

Porodnice v Mělníku rozšiřuje podporu přirozeného porodu a připomíná význam vertikálních poloh, které ženám umožňují větší volnost a kontrolu nad vlastním tělem. Porod může podle odborníků probíhat nejen vleže, ale také ve stoje, v podřepu, v kleče či vsedě – tedy způsobem, který maximálně využívá gravitaci.
Podle vedoucí porodní asistentky Evy Minaříkové mají právě tyto polohy řadu přínosů. „Vedení porodu s využitím jakékoli vertikální polohy pomáhá nastávajícím maminkám prožívat porod přirozeněji a s větším pocitem kontroly. Mohou poslouchat signály vlastního těla, pohybovat se a měnit polohu podle potřeby,“ vysvětluje.
Moderní porodnictví podle ní prošlo výraznou proměnou a stále více porodnic ženám umožňuje aktivnější roli při porodu. Mnoho rodiček upřednostňuje porod, který se rozběhne spontánně – s přirozeným začátkem kontrakcí nebo odtokem plodové vody. Právě volnost v pohybu i změně poloh má pomoci průběh porodu zpříjemnit a zároveň podpořit jeho fyziologii.
Vertikální polohy využívají přirozenou sílu gravitace, která napomáhá lepšímu postupu miminka porodními cestami. Zároveň mohou ulevit od bolesti a zefektivnit kontrakce. „Porodní asistentka provází ženu porodem, podporuje ji a ukazuje možnosti poloh, které mohou uvolnit pánev a usnadnit vstup miminka do porodních cest,“ doplňuje Minaříková.
Mělnická porodnice tak nadále zdůrazňuje individuální přístup k rodičkám a snahu umožnit jim porod, během něhož se budou cítit co nejbezpečněji a nejpřirozeněji.