Mělnická elektrárna prochází zásadní proměnou. Uhlí nahradí tři nové plynové zdroje
Elektrárna v Mělníku zahájila rozsáhlou modernizaci, jejímž cílem je postupně ukončit spalování uhlí a přejít na modernější energetické zdroje. Do roku 2030 mají v areálu vzniknout tři nové paroplynové jednotky.
První etapa přestavby už začala. Dělníci odstraňují část zařízení původního uhelného bloku o výkonu 500 megawattů, který byl uveden do provozu v roce 1981. Z původního provozu zůstane především strojovna, která má být využita při budování nového plynového zdroje.
Demolice se týká mimo jiné kotelny, souvisejících technologií a také 270 metrů vysokého komína. Na uvolněném místě má následně vyrůst první z plánovaných paroplynových elektráren. Její uvedení do provozu je naplánováno nejpozději na konec roku 2030.
Tři nové jednotky
Modernizace se nebude týkat pouze jednoho místa v areálu. Celkem mají v Mělníku vzniknout tři paroplynové jednotky. Jejich společný elektrický výkon přesáhne 1 200 megawattů, zatímco tepelný výkon bude vyšší než 700 megawattů.
Významnou úlohou nových zařízení bude dodávka tepla do centrálního systému zásobování. Teplo z Mělníka tak bude i nadále směřovat především do Prahy.
Přechod od uhlí k plynu má probíhat postupně. Provoz Mělník II by měl skončit během roku 2029. O rok později má být podle současného plánu odstaven také poslední uhelný zdroj v lokalitě, označovaný jako Mělník I.
Součástí projektu budou i další technologie
Přestavba areálu nebude spočívat pouze ve výstavbě plynových elektráren. Součástí projektu má být také nová plynová kotelna, elektrokotel a tepelná čerpadla.
Počítá se rovněž s možností ukládání tepla do roztavených solí. Takové řešení může pomoci lépe pracovat s vyrobenou energií a přizpůsobovat dodávky tepla aktuální potřebě.
Celková modernizace mělnického energetického areálu má podle společnosti Energotrans stát přibližně 50 miliard korun. Na financování projektu se mají podílet také prostředky Evropské unie.
Proměna elektrárny tak představuje zásadní změnu jejího fungování. Tradiční uhelné zdroje mají během několika let postupně zmizet a jejich místo zaujmou plynové technologie, které mají zároveň zachovat důležitou roli Mělníka při zásobování Prahy teplem.
Fotografie převzato: www.cs.wikipedie.org