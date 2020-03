Mělničáci držme se!!!

Vážení a milí spoluobčané města Mělníka,

Je tu jaro, ve stráních pod Vrázovou vyhlídkou i v zahrádkách pod parkem Na Polabí již kvetou stromy i městská zeleň dává o sobě vědět.

V tuto dobu se rozjížděly na náměstí Míru sobotní Mělnické trhy, kdy se občané zde scházeli aby nakoupili sadbu do svých zahrádek, rozličné řemeslné výrobky, ochutnávali různé produkty, popíjeli dobrou kávu, kvalitní vínka či skvělá piva. A hlavně se zde setkávali se svými přáteli a známými. Mělničtí vinaři připravovali první setkání s dary vinic v podobě již tradiční degustace vín pod názvem Vinná noc. Masarykův kulturní dům nabízel koncerty, divadelní představení, přednášky a další kulturní a společenské akce. Galérie Ve věži a Regionální muzeum nabízeli zajímavé výstavy a workshopy. Na plné pecky jel hudební klub Stará Mydlárna a před místními restauracemi se otevíraly předzahrádky.

Letos je tomu jinak. Mělník ztichl. Prázdnými ulicemi prochází pouze jedinci s rouškami přes obličej, spěchající buď z práce, nákupů či za vyřizování nezbytných záležitostí. V parcích pouze pár pejskařů venčící své miláčky nebo zahalené maminky se stejně zachumlanými dětmi. Aspoň na chvíli vyjít na čerstvý vzduch. Jsou zavřené obchody. Restaurace i kulturní zařízení ztichly. Život jako by se zastavil.

Avšak tak to má být. Naše vlast prožívá jedno z nejvážnějších období své pohnuté historie. A nejenom naše vlast, ale prakticky celý svět. A my zatím se držíme. Město Mělník má v době psaní tohoto článku „pouze“ jednoho nakaženého!

Proto si dovoluji apelovat na všechny, dodržujte všechna bezpečnostní nařízení, noste roušky, vyhýbejte se většímu shromáždění lidí. Jistě výlet do přírody například do blízkého Kokořínska je lákavý, ale když stejný nápad má spousta dalších lidí, tak to není to „pravé ořechové“. (I když ho Jára Cimrman upřednostňoval před Severním pólem).

Takže to vydržme, je to v našem zájmu. Aby se opět mohlo zaplnit náměstí stánky, ožily předzahrádky, otevřely se obchody, do kulturáku se mohlo zajít na představení, do Mydlárny se vrátili skvělí muzikanti, zhlédnout výstavy, děti mohly řádit na hřištích a všichni se opět setkávat na různých akcích. Prostě aby to zase žilo a určitě si toho pak budeme více vážit.

Držme se! A alespoň symbolicky zatleskejme všem v tzv. první linii. Našim zdravotníkům, hasičům, policistům, pracovníkům na úřadech, sociálním pracovníkům, našim pošťákům či popelářům. Ale také všem obětavým občanům, kteří šijí roušky, obstarávají nákupy či léky svým starším a osamělým spoluobčanům a laskavým slovem jim se snaží usnadňovat jejich nelehkou situaci. A také některým provozovnám, které za ztížených podmínek stále vaří a rozváží jídlo těm potřebným.

Děkujeme!!!

Královské věnné město Mělník za svojí více jak sedmisetletou historii přežilo mnohé, tak zdárně přežije i tohle!

Bedřich Marjanko, redaktor Mělnicka

Foto: Karel Lojka