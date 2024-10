Mateřská škola Pohádka Na Slovanech prošla částečnou obnovou

Mateřská škola Pohádka prošla řadou úprav. Nové jsou povrchy na hřištích (tzv. dopadové plochy), opravou prošly herní prvky, natřené a vyspravené jsou ploty, v kuchyni je nová vzduchotechnika.

Do základních a mateřských škol město intenzivně investuje. Před nedávnem byla dokončena i investice v objemu zhruba 3 miliony korun do Mateřské školy Pohádka Na Slovanech,“ uvedl starosta města Tomáš Martinec. „Věříme, že všechna vylepšení budou sloužit jak dětem, tak i učitelkám a dalším zaměstnancům, kteří s pečují o děti. Je vidět, že to dělají s láskou. Aktuálně zde město zpracovává ještě projekt na výměnu gastrozařízení v kuchyni a přilehlých místnostech,“ doplnil místostarosta města Petr Kowanda, která má na starosti také oblast školství.