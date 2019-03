Masopustní rej, trhy a divadlo…

To vše čeká občany Roudnice nad Labem tuto sobotu 2. března od 10 hodin na zdejším Karlově náměstí. Spolek Trhni se, který již poosmé bude zahajovat sezónu zdejších Farmářských trhů (mimochodem dobrý příklad přístupu zdejší radnice na rozdíl od některých jiných, které mění jejich provozovatele podle svého rozmaru), pořádá tradiční Roudnický masopust. Do jejich příprav se každým rokem zapojuje více organizací – v letošním roce to je kromě zmíněného spolku Ateliér výtvarka, Dům dětí a mládeže TREND, Kulturní zařízení města Roudnice nad Labem, ZUŠ Roudnice nad Labem a Město Roudnice nad Labem. Díky tomu je zajištěna rozmanitost masek, od těch tradičních po moderní. Na návštěvníky masopustu bude čekat tradiční průvod městem, každá maska dostane drobnou odměnu. Pro nejmladší účastníky jsou připraveny různé soutěže, a samozřejmě nebude chybět hudební program. K dobré pohodě přispěje harmonikář i vystoupení skupiny Marching band ZUŠ.

Součástí akce bude i první letošní farmářský trh, kde bude možné zakoupit lokální potraviny, řemeslné výrobky a samozřejmě řadu různých specialit.

A v 19 hodin v sále hotelu Koruna se uskuteční divadelní představení. Bude to inscenace slavné hry Carla Goldoniho „Sluha dvou pánů“ v podání Roudnického ochotnického spolku. Dnes již klasická komedie v níž její autor završil principy commedie dell´arte, patří ke klenotům světového repertoáru. U nás jí ztvárnila celá řada špičkových herců z nichž možno jmenovat například Miroslava Donutila, jenž na prknech pražského Národního divadla hrál v hlavní roli Truffaldina plných 22 let na zcela vyprodaných představeních. Veselý příběh s milostnou zápletkou ironicky vyvrací rčení, že nelze sloužit dvěma pánům najednou určitě všechny opět skvěle pobaví…

mar