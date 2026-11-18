Druhý díl pořadu U nás na Mělnicku z dílny Mělnicko TV!
Moderátoři JUDr. Petr Kowanda a historik Karel Lojka přivítali vzácného hosta — předsedu Mělnického okrašlovacího spolku a bývalého místostarostu Martina Klihavce.
Společně probírají zákulisí tvorby oblíbených knih o Mělníku, srovnávání historických pohlednic se současností i unikátní papírové vystřihovánky mělnických památek. Dozvíte se také podrobnosti o nadcházejícím trojitém křtu historických knih v Regionálním muzeu.
🎙️ Co v rozhovoru uvidíte a uslyšíte:
00:00 – Úvod a přivítání
01:05 – Zkušenosti místostarosty Mělníka a úřední procesy
03:15 – Spolupráce s Karlem Lojkou na knihách a vzácné staré pohlednice
09:03 – Kniha Mělník v proměnách času
26:00 – Nadcházející trojitý křest knih v Regionálním muzeu (19. listopadu od 17:00)
27:30 – Aktivity Mělnického okrašlovacího spolku a zachování historie 39:00 – Tradiční homole cukru k 150. výročí cukrovaru, vánoční pohlednice a odznáčky
44:20 – Martinovy papírové vystřihovánky mělnických památek a chystaný model zámku
🎧 Spotify: https://open.spotify.com/show/53bK8NKiDl4nm7NizcgoT2?si=EbECwLm_Qo60aIHFVOhCMg
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