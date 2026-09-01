Lítačku si můžete vyřídit přímo na Mělníku. Mobilní centrum pomůže i s cestováním
Nemusíte kvůli dopravní kartě do Prahy. Obyvatelé Mělníka mohou některé služby Pražské integrované dopravy vyřídit přímo ve městě. Pomáhá jim mobilní informační centrum PID Point, které nabízí například vystavení Lítačky na počkání nebo pomoc s aplikací.
Kamenná informační centra Pražské integrované dopravy se nacházejí jen na vybraných místech ve středních Čechách. Mělník mezi nimi není. Cestující z regionu však mohou využít pojízdný PID Point, který pravidelně objíždí města v kraji.
Mobilní centrum umožňuje vyřídit řadu záležitostí spojených s cestováním veřejnou dopravou přímo na místě. Jednou z nejžádanějších služeb je vystavení karty PID Lítačka.
Kartu dostanete na počkání
Zájemci si mohou v mobilním centru nechat vystavit novou Lítačku včetně pořízení fotografie. Dospělému cestujícímu k vyřízení stačí občanský průkaz, u dítěte do 15 let je potřeba rodný list.
V PID Pointu je možné také dobít jízdní kupón nebo pomoci s jeho převodem. Centrum poradí rovněž s mobilní aplikací PID Lítačka, která slouží k nákupu jízdenek, kupónů i vyhledávání spojení.
Pomoc mohou využít také rodiče, kteří potřebují pro děti, případně senioři, doložit nárok na zvýhodněné jízdné. V aplikaci lze ověřit věk cestujícího a nahrát příslušný doklad.
Pomoc s jízdným i hledáním spojení
Služby mobilního centra nejsou omezené pouze na samotnou kartu. Pracovníci PID Pointu poskytují informace o tarifu, pomáhají s aplikací, vyhledáváním spojení nebo tiskem jízdních řádů.
Cestující tak mohou vyřešit několik záležitostí během jedné návštěvy, aniž by museli cestovat do Prahy nebo jiného města s kamenným kontaktním místem.
Pozor na starší Lítačky
Rok 2026 přináší pro některé držitele plastových Lítaček další důležitou povinnost. Karty vydané v roce 2016, které mají na sobě uvedený původní konec platnosti v roce 2020, je nutné během letošního roku vyměnit. Týká se to stovek tisíc vydaných karet.
Platnost karty se přitom nesmí zaměňovat s platností jízdního kupónu. Pokud cestující používá neplatný identifikátor, může mít problém i v případě, že má na kartě stále platné předplatné. Kupón lze pořídit či převést také do mobilní aplikace PID Lítačka.
Mobilní PID Point tak představuje pro obyvatele Mělnicka praktickou možnost, jak si vyřídit dopravní kartu a další záležitosti spojené s cestováním přímo v regionu.
Fotografie převzato FB město Mělník