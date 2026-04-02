Lidé v Kralupech poběží pro Ninu. Charitativní akce pomůže s léčbou

V Kralupech nad Vltavou se uskuteční charitativní akce na podporu malé Niny, která bojuje s vážným onemocněním. Cílem celé události je pomoci s financováním nákladné léčby.

Akce se koná 17. května od 10 hodin a pořádá ji Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou. Přijít mohou jednotlivci, rodiny s dětmi i senioři – zkrátka všichni, kteří chtějí podpořit dobrou věc.

Připravená trasa je dlouhá 2 kilometry a je vhodná opravdu pro každého. Účastníci ji mohou projít pěšky, uběhnout nebo projet na kole. Díky nenáročné délce je akce vhodná jak pro malé děti, tak i pro starší účastníky a seniory.

Startovné činí 100 Kč, přičemž celý výtěžek bude věnován na podporu Niny a její léčby. Smyslem akce není sportovní výkon, ale společná pomoc a podpora rodiny v těžké životní situaci.

Foto převzato: Kralupy nad Vltavou

Přečtěte si také:

Policie pátrá po patnáctileté dívce z Mělnicka. Může být v ohrožení

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Policie pátrá po patnáctileté dívce z Mělnicka. Může být v ohrožení

V Kralupech nad Vltavou vznikne denní stacionář pro osoby s různými typy demence

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem V Kralupech nad Vltavou vznikne denní stacionář pro osoby s různými typy demence

Silné bouřky mohou zasáhnout i Mělnicko, varují meteorologové

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Silné bouřky mohou zasáhnout i Mělnicko, varují meteorologové