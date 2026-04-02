Lidé v Kralupech poběží pro Ninu. Charitativní akce pomůže s léčbou
V Kralupech nad Vltavou se uskuteční charitativní akce na podporu malé Niny, která bojuje s vážným onemocněním. Cílem celé události je pomoci s financováním nákladné léčby.
Akce se koná 17. května od 10 hodin a pořádá ji Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou. Přijít mohou jednotlivci, rodiny s dětmi i senioři – zkrátka všichni, kteří chtějí podpořit dobrou věc.
Připravená trasa je dlouhá 2 kilometry a je vhodná opravdu pro každého. Účastníci ji mohou projít pěšky, uběhnout nebo projet na kole. Díky nenáročné délce je akce vhodná jak pro malé děti, tak i pro starší účastníky a seniory.
Startovné činí 100 Kč, přičemž celý výtěžek bude věnován na podporu Niny a její léčby. Smyslem akce není sportovní výkon, ale společná pomoc a podpora rodiny v těžké životní situaci.
Foto převzato: Kralupy nad Vltavou