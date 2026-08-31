Léto nekončí všude. Na Mělnicku se bude koupat i v září, otevírají se kryté bazény
Prázdniny sice končí, koupací sezona na Mělnicku ale ještě pokračuje. Zatímco některá venkovní koupaliště své brány na konci srpna zavírají, ve Mšeně a na Mělníku se může koupat i v prvních zářijových dnech. Do provozu se navíc vracejí kryté bazény v Neratovicích a Kralupech nad Vltavou.
Provoz na letních koupalištích v Kralupech nad Vltavou a Neratovicích končí v pondělí 31. srpna. Poslední den sezony však návštěvníci mohou využít vstup zdarma. Plány na rozloučení s létem ovšem komplikuje deštivé počasí.
V Neratovicích se přitom ještě v pondělí od 15 hodin otevírá krytý bazén. Kralupy nabídnou koupání pod střechou od úterý 1. září od 10 hodin.
Kralupy nabídnou bazén každý den
Krytý bazén v Kralupech bude v prvním zářijovém týdnu otevřen prakticky každý den od dopoledních hodin až do večera. Ve čtvrtek a v úterý bude provoz rozdělený odpolední přestávkou.
Úterý 1. září: 10.00–15.30 a 17.00–20.00
Středa 2. září: 10.00–20.00
Čtvrtek 3. září: 10.00–15.30 a 17.00–20.00
Pátek 4. září: 10.00–20.00
Sobota 5. září: 10.00–20.00
Neděle 6. září: 10.00–20.00
Mělník sezonu zatím neuzavírá
Také na mělnickém letním koupališti ještě není letošní sezoně konec. V pondělí 31. srpna sice zůstalo kvůli nepříznivému počasí zavřené, provozovatel ale zatím přesný termín ukončení sezony nestanovil.
Otevírací dobu pro následující dny bude zveřejňovat průběžně na Facebooku. Stejnou cestou oznámí také definitivní konec provozu. Pro srovnání – loni se na mělnickém koupališti koupalo až do 6. září.
Naopak krytý bazén na Mělníku zatím zůstává mimo provoz kvůli letní odstávce. V loňském roce se po letní pauze otevřel návštěvníkům 15. září.
Ve Mšeně rozhoduje hlavně počasí
Kdo si chce ještě v září zaplavat venku, může zamířit také do Mšena. Tamní koupaliště pokračuje v provozu i po skončení prázdnin, jen s upravenou otevírací dobou.
Od úterý 1. do pátku 4. září bude otevřeno od 14 do 19 hodin. O víkendu 5. a 6. září pak návštěvníci mohou přijít už od 10 hodin, provoz skončí v 19 hodin.
Otevření mšenského koupaliště je ovšem závislé na počasí. Areál funguje v případě, že teplota překročí 20 °C a zároveň neprší. Aktuální informace o provozu lze ověřit na telefonním čísle 775 277 394.
Cítov už sezonu ukončil, Želízy končí s prázdninami
Ne všechna koupaliště na Mělnicku ale zářijové koupání nabídnou. V Cítově skončila sezona už během posledního prázdninového víkendu.
V Želízích je posledním provozním dnem pondělí 31. srpna. S příchodem září tak letošní sezonu uzavírají.