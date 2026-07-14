Mělnicko Mělník TOP Zprávy

Labská stezka mezi Kostelcem nad Labem a Kozly se po rekonstrukci znovu otevírá

Pepa Kowanda 1493 Přečtení

Cyklisté i pěší se mohou těšit na znovuotevření důležitého úseku Labské stezky mezi Kostelcem nad Labem a Kozly, místní částí obce Tišice. Trasa, která byla kvůli stavebním pracím uzavřena, se v polovině července opět zpřístupní veřejnosti.

Rekonstrukce se týkala úseku vedoucího podél Labe, který je součástí významné dálkové cyklotrasy. Uzavírka trvala přibližně rok a cyklisté během ní museli využívat objízdnou trasu.

Nově upravený úsek má přispět k pohodlnějšímu a bezpečnějšímu pohybu cyklistů i pěších mezi Kostelcem nad Labem a Kozly. Zároveň jde o další část postupně budovaného souvislého propojení podél Labe směrem na Mělník.

Labská stezka patří mezi nejvýznamnější dálkové cyklotrasy v Evropě. Vede podél řeky Labe a její celková délka od českých Krkonoš až k Severnímu moři dosahuje přibližně 1 300 kilometrů.

Rozvoj cyklistické infrastruktury v této části regionu pokračuje i dalšími projekty. V Kostelci nad Labem se připravuje také bezpečnější převedení cyklistů a pěších přes Labe, které má odstranit současné rizikové místo na frekventovaném silničním mostě.

Znovuotevření úseku mezi Kostelcem nad Labem a Kozly tak potěší nejen místní obyvatele, ale také cykloturisty, kteří Labskou stezku využívají při výletech regionem.

Fotografie je pouze ilustrační

Počet přečtení: 1 034

Přečtěte si také:

Třicet let tichého výkonu. Vodní elektrárna v Obříství dodává čistou energii a odolává i stoletým vodám

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Třicet let tichého výkonu. Vodní elektrárna v Obříství dodává čistou energii a odolává i stoletým vodám

Zakázka za 142 miliard korun: Středočeský kraj a Praha vybírají velkokapacitní soupravy pro třicetiletý provoz

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zakázka za 142 miliard korun: Středočeský kraj a Praha vybírají velkokapacitní soupravy pro třicetiletý provoz

Nová budova dětských skupin v Mělníku otevřela své dveře. Nabízí místo pro 48 dětí

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nová budova dětských skupin v Mělníku otevřela své dveře. Nabízí místo pro 48 dětí