Labská stezka mezi Kostelcem nad Labem a Kozly se po rekonstrukci znovu otevírá
Cyklisté i pěší se mohou těšit na znovuotevření důležitého úseku Labské stezky mezi Kostelcem nad Labem a Kozly, místní částí obce Tišice. Trasa, která byla kvůli stavebním pracím uzavřena, se v polovině července opět zpřístupní veřejnosti.
Rekonstrukce se týkala úseku vedoucího podél Labe, který je součástí významné dálkové cyklotrasy. Uzavírka trvala přibližně rok a cyklisté během ní museli využívat objízdnou trasu.
Nově upravený úsek má přispět k pohodlnějšímu a bezpečnějšímu pohybu cyklistů i pěších mezi Kostelcem nad Labem a Kozly. Zároveň jde o další část postupně budovaného souvislého propojení podél Labe směrem na Mělník.
Labská stezka patří mezi nejvýznamnější dálkové cyklotrasy v Evropě. Vede podél řeky Labe a její celková délka od českých Krkonoš až k Severnímu moři dosahuje přibližně 1 300 kilometrů.
Rozvoj cyklistické infrastruktury v této části regionu pokračuje i dalšími projekty. V Kostelci nad Labem se připravuje také bezpečnější převedení cyklistů a pěších přes Labe, které má odstranit současné rizikové místo na frekventovaném silničním mostě.
Znovuotevření úseku mezi Kostelcem nad Labem a Kozly tak potěší nejen místní obyvatele, ale také cykloturisty, kteří Labskou stezku využívají při výletech regionem.
Fotografie je pouze ilustrační