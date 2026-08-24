Kruhový objezd u Nelahozevsi je v polovině. Řidiče čeká uzavírka směrem do obce
Na silnici II/608 u Podhořan pokračuje výstavba nové okružní křižovatky, která má nahradit současnou nebezpečnou křižovatku s odbočkami na Nelahozeves a Staré Ouholice. Stavba začala 1. července a nyní vstoupila do druhé etapy.
Na místě už je vidět část budoucího kruhového objezdu. Hlavní tah II/608 však zůstává průjezdný a doprava je stále řízena kyvadlově pomocí semaforů. Změnila se ale situace na jednotlivých odbočkách.
Od 19. srpna je uzavřena silnice III/24021 směrem do Nelahozevsi, konkrétně úsek v oblasti ulice Zagarolská. Naopak směr ke Starým Ouholicím je nyní opět průjezdný. Řidiči mířící do Nelahozevsi tak musí využít objízdnou trasu.
Ta vede po silnici II/608 směrem na Veltrusy a následně přes Kralupy nad Vltavou. Objízdná trasa je určena také pro nákladní dopravu, takže řidiči by měli počítat se zvýšeným provozem i na komunikacích v okolí Nelahozevsi a Kralup.
Druhá etapa výstavby má podle současného harmonogramu trvat do 30. října 2026. Po tuto dobu je třeba počítat s dopravním omezením a zvýšenou opatrností při průjezdu celou oblastí.
Výstavba nové okružní křižovatky má především zvýšit bezpečnost provozu. Současná křižovatka byla dlouhodobě považována za problematickou, zejména při zhoršené viditelnosti a při odbočování ze směru od Starých Ouholic. Nový kruhový objezd má proto do budoucna zajistit bezpečnější a přehlednější průjezd.
Celá stavba vyjde podle Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na přibližně 19,2 milionu korun bez DPH. Zhotovitelem je společnost Pohl.
Řidiči by tedy měli až do konce října počítat s tím, že cesta do Nelahozevsi bude kvůli uzavírce delší a že se v okolí stavby mohou tvořit kolony.
Fotografie převzato FB město Nelahozeves.
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1521307116690160&set=a.457873506366865&type=3&ref=embed_post