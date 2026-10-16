Křižovatka u soudu v Mělníku má stavební povolení. O realizaci rozhodne nové vedení města
Dlouho diskutovaná proměna křižovatky ulic Pražská, Fibichova a Krombholcova v Mělníku se posunula o další krok. Projekt počítá s výstavbou okružní křižovatky, která má přispět k bezpečnějšímu a plynulejšímu provozu a zároveň respektovat historický charakter okolí soudu. Stavební povolení je vydáno, termín případné realizace ale zatím není znám.
Zelené plastové sloupky, které dnes usměrňují dopravu na frekventované křižovatce u mělnického soudu, by v budoucnu mohla nahradit okružní křižovatka. Její přípravu provázela řada jednání a hledání kompromisu mezi dopravními požadavky a ochranou historického prostředí města.
Hledání kompromisu trvalo téměř tři roky
Najít vhodnou podobu křižovatky nebylo jednoduché. Do přípravy projektu se zapojili dopravní odborníci, památkáři, zástupci města, Policie ČR, hasiči i provozovatelé autobusové dopravy. Výsledné řešení muselo zohlednit nejen bezpečnost a plynulost silničního provozu, ale také prostorové možnosti lokality a její historický charakter.
Město již v říjnu 2025 představilo návrhy možné podoby okružní křižovatky. Podle zveřejněných informací se podařilo najít variantu, která získala kladné stanovisko památkové péče a zohledňuje připomínky zapojených odborníků.
Co by se mělo změnit?
Plánovaná okružní křižovatka má nahradit současné dopravní uspořádání a přispět k přehlednějšímu pohybu vozidel v místě, kde se setkávají tři významné mělnické ulice. Vedle zvýšení bezpečnosti je cílem také zlepšení plynulosti dopravy a citlivější začlenění křižovatky do okolní zástavby.
Diskutovala se rovněž podoba jejího středu. Mezi představovanými možnostmi se objevila například zeleň, umělecké dílo nebo městské hodiny. Konkrétní podoba případného finálního řešení však závisí na podobě realizovaného projektu.
Projekt je připraven, stavba ale jistá není
Nyní má projekt stavební povolení, což představuje důležitý krok k jeho případnému uskutečnění. Samotné povolení však neznamená, že se začne stavět v nejbližší době.
O tom, zda město investici skutečně uskuteční a kdy by případné stavební práce mohly začít, rozhodne nové vedení města. Konkrétní termín zahájení stavby ani její harmonogram zatím nejsou potvrzeny.
Proměna křižovatky u soudu tak po několika letech příprav dospěla do další fáze. Zda se navržená okružní křižovatka skutečně stane součástí mělnických ulic, bude záležet na dalším rozhodnutí města.
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Město Mělník na Facebooku: Křižovatka u soudu má stavební povolení
Fotografie převzato: FB město Mělník