Pondělí 14.10.2024 od 19:00

Společenský dům Neratovice

Cena 290,-Kč

Rok 2024 je Rokem české hudby a Rokem Smetanovým, kdy si připomínáme 200. výročí narození zakladatele moderní české klasické hudby, Bedřicha Smetany. Mistr je nám o to bližší, že v nedalekém Obříství napsal podstatnou část původní verze Prodané nevěsty. Zajímavostí je, že pro své cesty do Obříství využíval neratovického nádraží, kam přijížděl z Prahy a do Obříství jej pak z místního nádraží vozil kočár. Koncert Krása Smetanovy hudby se změřil na Mistrovy drobnější instrumentální skladby, které přednese Smetanovo trio v čele klavíristkou Jitkou Čechovou, která je světově uznávanou interpretkou právě Smetanových klavírních opusů.

Koncert doplní ukázky ze Smetanovy korespondence v dramaturgii Mgr. Heleny Pinkerové a přednesu Kryštofa Rimského.