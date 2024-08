Kralupy se dočkají nové školy pro 560 žáků

Město Kralupy nad Vltavou plánuje přestavbu bývalého chemického učiliště v Lobečku na základní školu pro 540 žáků. Zahájit přestavbu plánují už za dva roky.

„Zatím je soutěžena pouze dokumentace, takže termín zahájením zatím neznáme. Dokumentace včetně stavebního povolení vychází na roky 2025 až 2026,“ uvedl ČTK mluvčí města Aleš Levý.

Odhadované náklady na renovaci objektu pro potřeby 540 žáků základní školy činí 600 mil. Kč včetně DPH, téměř polovinu částky by mohly pokrýt dotace.

Představená studie zároveň počítá s přístavbou pro II. stupeň základní školy a novou tělocvičnou. Stávající objekty by se rekonstrukcí měly přiblížit současným požadavkům na tento typ budov. Nové výtahy v obou těchto částech zabezpečí i bezbariérový přístup do celé školy. Součástí centrálního stávajícího schodiště je pak plošina pro hendikepované do všech pater učeben.

Kapacita kralupských základních škol nebude v příštích letech postačovat poptávce, roste počet obyvatel města včetně dětí, do Kralup n. V. také v řadě případů docházejí děti z okolních obcí.

Předběžný termín otevření školy: září 2027 či 2028.