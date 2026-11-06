Kralupy nad Vltavou mění křižovatku na Lidovém náměstí. Nový kruhový objezd má být hotový v květnu
Na Lidovém náměstí pokračuje přestavba frekventované křižovatky na kruhový objezd. Projekt, jehož náklady se blíží 28 milionům korun, má zlepšit bezpečnost a plynulost dopravy. Dokončení stavby je plánováno na květen 2027.
Rekonstrukce probíhá v několika etapách. První fáze je již dokončena, druhá má skončit v prosinci letošního roku. V jejím průběhu bude uzavřena Přemyslova ulice, a to do 6. prosince. Na jaře příštího roku by měly práce pokračovat závěrečnou etapou.
Objížďky a dopravní omezení
Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu, včetně řidičů, cyklistů a chodců. Součástí investice proto nejsou pouze stavební úpravy samotné křižovatky, ale také rekonstrukce přilehlých chodníků a okolních ploch.
Během uzavírky musí motoristé počítat se změnami dopravních tras. Osobní automobily směřující do centra budou využívat ulici Generála Klapálka. Pro opačný směr bude sloužit Čechova ulice. Nákladní vozidla budou odkláněna už před vjezdem do města, a to na silnici I/16.
Investice města a Středočeského kraje
Na financování stavby se společně podílejí Kralupy nad Vltavou a Středočeský kraj. Celkové náklady činí téměř 28 milionů korun včetně DPH. Krajská správa a údržba silnic přispívá částkou přesahující 13 milionů korun.
Nejde přitom o první podobnou investici v Kralupech. V loňském roce byl dokončen kruhový objezd v městské části Lobeček, v prostoru mezi Mostní a Třebízského ulicí a třídou Legií. Jeho výstavba stála více než 30 milionů korun.
Do budoucna se počítá také s obchvatem
Další rozsáhlé silniční investice v nejbližších letech kraj neplánuje. Po roce 2030 by však mohlo začít budování silničního propojení dálnic D7 a D8. Projekt počítá také s obchvatem Kralup nad Vltavou a novým přemostěním Vltavy.
Nový kruhový objezd na Lidovém náměstí tak představuje další krok ke zlepšení dopravní infrastruktury města.
Zdroj informací: Náš REGION, ČTK.: Náš REGION – Kralupy nad Vltavou staví kruhový objezd na Lidovém náměstí
Fotografie převzato: wikipedie.org