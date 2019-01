Kralupy chtějí postavit parkovací dům, pojmout by měl až 300 vozidel

Stejně jako v uplynulých letech, se i tento rok mohou občané města těšit hned na několik zajímavých investičních akcí. Nejen, že začne realizace multifunkčních laboratoří na ZŠ Komenského, ale počítá se i se zlepšením dopravní situace ve městě. Místostarosta Libor Lesák a jeho tým totiž začali pracovat na záměru výstavby parkovacího domu. Místní by tak získali další volná místa pro svá auta, a díky dotaci by se ušetřilo také za náklady.

Podobně jako většinu ostatních měst ve Středočeském kraji, trápí také Kralupy nad Vltavou dlouhodobý nedostatek volných státní pro vozidla. V uplynulých letech se tak radnice snažila navýšit jejich kapacitu, a to zejména při rekonstrukci ulic. Vznikla tak další místa na sídlišti V Zátiší či v ulicích Gagarinova a Štefánikova. Na podzim minulého roku pak došlo taktéž k výstavbě parkoviště pod Hostibejkem, jež má za cíl ulehčit zejména blízkému sídlišti Hůrka.

Důvod, proč všude po městě, i přes neustálý vznik nových, větších či menších, odstavných ploch přibývá automobilů, je přitom velice prostý. „V současné době, kdy stále stoupá počet těch, kdo denně dojíždí do Prahy, se hlavní město brání nárůstu dopravy zaváděním modrých zón a dalších opatření. Mnoho lidí proto raději nechá stát auto v Kralupech a dále pokračují vlakem,“ myslí si Libor Lesák, podle kterého pak chybí volná parkoviště pro místní občany.

Jako ideální způsob, jak tento problém vyřešit, se jeví právě výstavba parkovacího domu, a to hned vedle nádraží, jehož záměr již v prosinci loňského roku rada města odsouhlasila. „Při tom došlo také k vypsání výběrového řízení na projektanta stavby,“ uvádí místostarosta Lesák s tím, že tento by měl nyní navrhnout tři varianty umístění tohoto domu, a to včetně úpravy okolí, příjezdových komunikací, a chodníků, jež od parkoviště povedou k železniční stanici.

Samotný parkovací dům by měl vyrůst na dosud nevyužité planině, která zůstala v blízkosti nádraží poté, co došlo k demolici bývalých jatek. „Původně jsme přitom plánovali pouze klasická stání pro vozidla, jenže výstavba parkovacího domu nám umožní ušetřit spousty místa, jež pak můžeme využít na cokoliv dalšího,“ zdůrazňuje kralupský místostarosta, který připomíná, že se bude jednat o velmi jednoduchou stavbu, a tomu bude odpovídat také cena.

„Ve výsledku bude mít celý P+R maximálně tři patra a kapacitu tři sta vozidel, z toho deset míst se vyčlení invalidům a dalších pět bude pro elektromobily,“ vysvětluje Libor Lesák, jež dodává, že radnice taktéž nezapomněla ani na cyklisty. Právě pro kola tak bude vyhrazeno přesně sto míst. Co se týče samotného provozu, příjezd povede přes Havlíčkovu ulici, po nových chodnících se lidé dostanou na nádraží, a poplatek za využití bude maximálně 10 Kč.

Vznik parkovacího domu vyjde zhruba na 60–65 milionů korun, přičemž město by z této částky mělo zaplatit jen asi 15 %. Zbylé náklady pokryje dotace ITI Praha a okolí, hrazená z fondů EU, k jejímuž vypsání by mělo dojít v druhé polovině tohoto roku. V případě, že se do této doby podaří vyhotovit projekt a získat stavební povolení, nic by již nemělo bránit tomu, aby stavba začala. Pokud půjde vše hladce, může být parkovací dům v roce 2021 hotov.