Kralupský pivovar bojuje o titul Stavba roku. O hlasy veřejnosti lze usilovat už jen několik dní
Bývalý pivovar v Kralupech nad Vltavou, který prošel rozsáhlou proměnou na moderní kulturní centrum, má šanci uspět v prestižní soutěži Stavba roku. Ve středočeském kole nyní probíhá hlasování veřejnosti, do jehož konce zbývá posledních devět dnů. Kralupská stavba se mezi 46 nominovanými projekty aktuálně drží na devátém místě.
Veřejnost může ve středočeském kole hlasovat až do půlnoci 21. září. Adaptace bývalého pivovaru je v soutěži vedena pod číslem 17. Hlasování veřejnosti představuje doplněk k hlavnímu hodnocení odborné poroty.
Pivovar soutěží také celostátně
Kralupská proměna má letos zastoupení také v celostátní soutěži Stavba roku. Do ní byla nominována během nominačního večera 7. září v Národním technickém muzeu v Praze.
Konkurence je tentokrát výrazně větší. O přízeň veřejnosti se v celostátním kole uchází celkem 150 staveb. Kralupský projekt lze najít pod číslem 86. Hlasování zde potrvá až do půlnoci 15. listopadu.
Zatímco ve středočeském kole se některým projektům podařilo získat výrazný náskok, v celostátním hlasování se situace teprve začíná vyvíjet. Hlasy začaly výrazněji přibývat až po zářijovém nominačním večeru, takže pořadí se ještě může výrazně proměnit.
Ve Středočeském kraji vede Mladá Boleslav
V průběžném pořadí středočeského hlasování se na prvním místě nachází Konverze Glücknerovy továrny v Mladé Boleslavi. Následuje Denní stacionář v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a třetí příčku drží Rekonstrukce obecní knihovny v Letech.
Právě tyto tři projekty už podle průběžných výsledků nasbíraly desetitisíce hlasů. Kralupský kulturní areál se zatím nachází na deváté pozici, stále má tedy možnost své umístění do konce hlasování vylepšit.
O výsledku mohou rozhodnout také obyvatelé Kralup a okolí, kteří chtějí proměnu bývalého pivovaru podpořit. Veřejné hlasování ve středočeské soutěži končí 21. září o půlnoci.
Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – městské kulturní centrum
- Autor: Rostislav Říha / RH-ARCH, s.r.o.
- Projektant: Atelier 99, s.r.o.
- Dodavatel: STRABAG, a.s.
- Investor: Město Kralupy nad Vltavou
Zdroj: https://www.facebook.com/kralupy/posts/1357688483184687?ref=embed_post
Fotografie převzato: www.muzeumkralupy.cz