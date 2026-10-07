Kralupské nádraží čeká velká změna. Město připravuje bezbariérový přístup
Kralupské vlakové nádraží by se v následujících letech mohlo výrazně změnit. Cestujícím se sníženou pohyblivostí, seniorům, rodičům s kočárky i lidem se zdravotním postižením by měl usnadnit pohyb po nádraží nový bezbariérový přístup.
Zástupci města se kvůli současnému stavu nádraží setkali s generálním ředitelem Správy železnic Tomášem Tóthem. Společně si prošli jednotlivé prostory nádraží a jedním z hlavních témat byla právě dlouhodobě nevyhovující bezbariérovost.
Město na tento problém upozorňuje už delší dobu a usiluje o jeho řešení. Nyní se podle výsledků jednání začíná připravovat konkrétní postup. Správa železnic přislíbila pomoc s přípravou investiční akce, která by měla bezbariérový přístup na nádraží zajistit.
Předpokládané náklady se pohybují kolem 100 milionů korun.
„Bezbariérovost kralupského nádraží je problém, na který dlouhodobě upozorňujeme. Jsem proto rád, že se nyní podařilo najít konkrétní cestu, jak situaci řešit,“ uvedl starosta Kralup nad Vltavou Libor Lesák. Podle něj jde o důležitou zprávu především pro seniory, rodiče s kočárky a osoby se zdravotním postižením, pro které je dnes pohyb po nádraží komplikovaný.
Využijí se staré výtahové šachty
Připravované řešení počítá také s využitím šachet po původních nákladních výtazích. Na ně by měl navázat nový bezbariérový přístup z prostoru bývalé otočky městské hromadné dopravy.
Odtud by měla vést nová vstupní rampa, která cestující dovede k výtahům. Ty následně umožní přístup také k pátému nástupišti.
Celá investice je v gesci Správy železnic. Pokud vše půjde podle současných předpokladů, samotná realizace by mohla začít v roce 2028. Předtím bude nutné připravit projektovou dokumentaci a získat potřebné stavební povolení.
Pro Kralupy nad Vltavou by dokončení projektu znamenalo výrazné zlepšení dostupnosti železniční dopravy a pohodlí cestujících. Bezbariérové nádraží by zároveň usnadnilo cestování široké skupině obyvatel i návštěvníků města.
Zdroj: mestokralupy.cz, FB město Kralupy nad Vltavou, Kralupy aktuálně.