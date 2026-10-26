Kralupská sportovní hala prochází opravou střechy. Práce mají skončit v listopadu
V Kralupech nad Vltavou pokračuje rekonstrukce střechy sportovní haly v ulici V Luhu. Oprava zahrnuje nejen střešní plášť, ale také související stavební konstrukce a odvodňovací prvky. Celkové náklady přesáhnou pět milionů korun.
Podle mluvčího kralupské radnice Aleše Levého postupují práce podle harmonogramu a jejich dokončení se plánuje na konec listopadu 2026. Rekonstrukce začala během letošního léta.
Součástí projektu je oprava železobetonové konstrukce, nové zateplení, úpravy systému odvádění dešťové vody a obnova hromosvodu. Cílem je zlepšit technický stav střechy a zajistit její dlouhodobou funkčnost.
Hala se nachází v městské části Lobeč, v blízkosti krytého plaveckého bazénu. Využívají ji basketbalisté, florbalisté, další sportovní kluby i školy při výuce tělesné výchovy.
Město připravuje také další sportovní halu
Vedle opravy stávajícího sportoviště se v Kralupech dlouhodobě připravuje projekt další sportovní haly. Projektová dokumentace je hotová a podle zveřejněných informací bylo vydáno také stavební povolení. Předběžné náklady na výstavbu se odhadují přibližně na 200 milionů korun.
Nové zařízení by mělo nabídnout zázemí pro basketbal, florbal, volejbal, futsal i taneční aktivity. Počítá se rovněž s rozšířením parkovacích kapacit. O dalším postupu a případném zahájení výběru stavební firmy má rozhodnout nové vedení města; důležitou roli budou hrát i možnosti získání dotací.
Zdroj:
ČTK. V Kralupech nad Vltavou pokračuje oprava střechy sportovní haly. Metro.cz, 26. 10. 2026. Dostupné z: https://www.metro.cz/kraje/stredocesky-kraj/v-kralupech-nad-vltavou-pokracuje-oprava-strechy-sportovni-haly.A261026_121540_metro-praha-zpravy_air
Fotografie převzato: www.sportkralupy.cz