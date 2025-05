Kralupská rafinérie chystá na pondělí 26. května havarijní cvičení

V pondělí 26. května 2025 se v rafinérii v Kralupech nad Vltavou uskuteční od 9 do 11 hodin plánované havarijní cvičení. Během něj dojde k simulovanému úniku ropy ze zásobníku a následnému zajištění místa události. Z výrobního areálu se mohou ozývat výstražné signály a uskuteční se částečná evakuace osob v místě mimořádné události. Cílem cvičení je prověřit účinnost Vnitřního havarijního plánu skupiny ORLEN Unipetrol. Cvičení nebude mít vliv na okolí areálu a silnice č. 101 vedoucí podél rafinérie bude průjezdná bez omezení. Do cvičení se zapojí profesionální podnikoví hasiči společnosti Synthos Kralupy a.s.

„Skupina ORLEN Unipetrol spadá do kritické infrastruktury státu, a proto každý rok uskutečňujeme havarijní cvičení, i když nám zákon ukládá prověření tohoto plánu jednou za tři roky. Bezpečnost v celém areálu společnosti a jeho nejbližším okolí je pro nás stěžejním tématem. Cílem je ověřit a prohloubit schopnosti a dovednosti účastníků havarijního cvičení při praktickém nácviku činností na řešení dané mimořádné události,“ popisuje plán havarijního cvičení Pavel Ballek, ředitel Jednotky Rafinérie Kralupy. Havarijního cvičení se budou kromě pracovníků zasažené jednotky účastnit například i členové hasičského záchranného sboru společnosti Synthos Kralupy a.s.

Vlivem netěsnosti přírubového spoje dojde k úniku ropy ze spodního sání zásobníku do bezpečnostního prstence umístěného kolem zásobníku v nádržovém dvoře. S ohledem na charakter události, jehož potenciální následky mohou ohrozit okolní technologii a okolí kralupské rafinérie, bude nutné vyhlásit 2. stupeň havárie, evakuaci pracovníků ze zasažených bloků a zabránit dalšímu úniku ropy. Činnosti zaměstnanců a zasahujících osob se budou řídit havarijními postupy uvedenými ve Vnitřním havarijním plánu společnosti, pokyny velitele zásahu a vedoucího krizového štábu II. stupně.