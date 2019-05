V Kralupech n. V. začnou práce na další etapě obnovy centra

Kralupy nad Vltavou (Mělnicko, ČTK) – V Kralupech nad Vltavou na Mělnicku začnou tento týden práce na další etapě obnovy centra. Proměna čeká Palackého ulici a Palackého náměstí. Celková rekonstrukce centra je zhruba v polovině, hotové už jsou mimo jiné prostory kolem kostela, radnice a bývalého pivovaru, informoval dnes ČTK mluvčí kralupské radnice Aleš Levý.

Součástí úprav bude například nahrazení živičných povrchů žulovou dlažbou, vznikne 32 parkovacích míst a přibude zeleň, lavičky a podobně. Speciální částí bude znázornění úseku bývalého mlýnského náhonu, a to pomocí kamenných desek z bývalého objektu pivovarské spilky.

“Stavební práce začnou 9. května. Od této doby budeme náměstí postupně uzavírat. Řidiči motorových vozidel mohou v ideálním případě využít nových parkovacích míst ve Vaníčkově ulici, průjezdná zůstane taktéž Palackého ulice,” uvedla vedoucí odboru investic města Marcela Horčičková.

Uzavírka bude platit i v Husově ulici a také na prostranství v blízkosti budovy České spořitelny, které v současnosti slouží zejména k parkování. Dopravní obslužnost místních obchodů a bank zůstane zajištěná. Práce by měly být hotové do konce října. Do kompletní proměny centra investuje radnice postupně desítky milionů korun, aktuální etapa bude stát přes 20 milionů korun.

sbe sd