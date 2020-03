Koronavirus zabíjí všechna cirkusová zvířata – prosím pomozte.

Jsem milovníkem cirkusového umění. Díky své rodině z matčiny strany, která patřila k cirkusovým generacím, znám většinu cirkusových rodů osobně. Cirkusové umění je jednoznačně nedílnou součástí naší kultury. Cirkusové umění v českých zemích se začíná objevovat v první polovině 19. století. Cirkusová tradice se přenáší z pokolení na pokolení jednotlivých cirkusových rodů. Velmi věrný způsob života cirkusu zachytil významný český spisovatel a milovník cirkusu Eduard Bass. Téměř všichni znají román Cirkus Humberto, který famózně ztvárnil vynikající režisér František Filip.

Věřte mi, že se od těch časů cirkus výrazně nezměnil. Jsou sice nové technologie, ale to, co zůstává a dále trvá, je neuvěřitelná pracovitost a píle protagonistů cirkusového umění. Neznám nikoho a sebe nevyjímaje, který by dokázal pracovat tak, jak pracují „cirkusáci“. Neznají svátky, neznají dovolené a pracují skutečně od božího rána až hluboko do noci. Každý cirkusák má desatero řemesel a kromě neuvěřitelných výkonů pod šapitó, ať už jako drezér či artista, musí provádět velmi těžkou, fyzicky i duševně namáhavou činnost, spojenou s přejezdem, postavením samotného cirkusového zázemí, apod…

Věřte mi, že tuto činnost nedělají pro peníze. Pokud by zaměřili svoje schopnosti a píli jiným směrem, jistě by si vydělali nesrovnatelně víc. Oni to však nadevše milují. Jsou zvyklí od malička velmi tvrdě pracovat a jsou schopni přinášet této činnosti oběti, jakých my, z jiných oborů, nejsme schopni. Nikdy však v historii cirkusu nebylo hůř, jak dnes. Začátek sezony zastihla děsivá pandemie koronavirem. Řada cirkusů zahájila svoji sezonu a vyčerpala veškeré finanční rezervy. Cirkusy nechtějí pomoc pro sebe. Chápou, že se děsivá situace dotýká všech našich občanů, mezi kterými je spoustu obdivovatelů a milovníků cirkusového umění, jako jsem já.

Milý spoluobčané, prosím Vás, za všechna cirkusová zvířata pomozte jim přežít! Nikoli cirkusům a cirkusákům, ale pomozte přežít němým příslušníkům cirkusových rodin, jejich zvířatům.

Primárně je zapotřebí zajistit krmivo pro ně. Zvířata jsou totiž neumístitelná. Nepřevezme je žádná zoologická zahrada a na základě našich zákonných norem nemohou tato zvířata vlastnit jiné osoby, než ty, které mají k chovu oprávnění a jsou schopny zajistit, ve všech ohledech jejich chov a kvalitu života.

Pokud můžete a chcete pomoci životem ohroženým, čtyřnohým miláčkům, prosím, učiňte tak! Nabídky Vaší pomoci prosím směřujte na email hladovazvirata@seznam.cz, koordinátorem pomoci hladovějícím cirkusovým zvířatům je Miloš Hora, autor tohoto článku, milovník zvířat… Miloš Hora, nar.: 8.11.1961, který spravedlivě a transparentně bude Vaši pomoc přerozdělovat nejpotřebnějším tak, aby cirkusová zvířata přežila Covid-19.

Váš Miloš Hora