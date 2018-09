Kontejnerový terminál Mělník (přístav) aneb jsou lidé na Mělníku evropany druhé generace?

Srovnejte přístup společnosti Rail Cargo v Rakousku, kde investovala více jak 6 miliard Kč, realizovala svůj projekt mimo zastavěné oblasti a k tomu všemu strpěla omezení provozu v nočních hodinách s podmínkami, které jim nabídly České přístavy, a.s. za tichého souhlasu města Mělník! Ano je to zásadní rozdíl. Ve Vídni by občané radním nedovolili, aby tam někdo podnikal na úkor jejich pohodlí, na úkor jejich zdraví. Ale u nás?

Hnutí nezávislých „Máme rádi Mělník“, kteří jsou součástí dnešní radniční koalice jsoudokonce schopni prezentovat jako výsledek jejich čtyřleté práce, že z jejich podnětu zpracovává Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) studii modernizace a ztišení provozu vlečky do přístavu. Ano čtete správně, jako výsledek čtyřletého působení na radnici, se pyšní tím, že byla zadána studie! Opomenu to, že nebýt odborného článku pana Ing. Živnůstka v měsíčníku Mělnicko před půl rokem, tak k žádnému zadání studie ani nedojde, ale musím se zeptat: „Jestliže trvalo čtyři roky zadání studie, znamená to, že dvaceti let tu budeme mít i realizaci?“