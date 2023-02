KINO Štětí – digitální 3D

ÚNOR 2023

středa 1. 2.

18.00 V ZAJETÍ MYSLI

USA, do 15 let nepřístupný, vstupné 120,- Kč, 97 min.

Umění zabíjet! Mistrovský thriller ve stylu Mlčení jehňátek. V hlavních rolích John Malkovich,

Martin Lawrence a Melissa Roxburgh.

čtvrtek 2. 2.

18.00 OSTROV

ČR, do 12 let nevhodný, vstupné 140,- Kč, 100 min.

Dobrodružná romantická komedie vypráví o jedné katastrofální dovolené dvou rozhádaných

manželů na opuštěném tropickém ostrůvku… V hl. rolích Jiří Langmajer a Jana Plodková.

pátek 3. 2.

17.30 NĚKDO KLEPE NA DVEŘE

USA, do 15 let nepřístupný, vstupné 140,- Kč, 102 min.

Zachránit rodinu nebo lidstvo. Volba je na tobě. M. Night Shyamalan, tvůrce skvělých thrillerů

s šokujícími koncovkami, přichází se svým novým snímkem.

20.00 OSTROV

ČR, do 12 let nevhodný, vstupné 140,- Kč, 100 min.

sobota 4. 2.

17.30 ASTERIX A OBELIX: Říše středu

Francie, přístupný, vstupné 130,- Kč, 100min., dabing

Stateční Gálové jsou zpět! Zase budou bojovat proti Římanům, ale jejich odvaha je nově spojí

i s Čínou.

20.00 NĚKDO KLEPE NA DVEŘE

USA, do 15 let nepřístupný, vstupné 140,- Kč, 102 min.

neděle 5. 2.

15.30 ASTERIX A OBELIX: Říše středu

Francie, přístupný, vstupné 130,- Kč, 100min., dabing

17.30 OSTROV

ČR, do 12 let nevhodný, vstupné 140,- Kč, 100 min.

Dovolená za trest! Jiří Langmajer, Jana Plodková a opuštěný ostrůvek v tropickém ráji v hlavních

rolích dobrodružné romantické komedie.

úterý 7. 2.

18.00 MUŽ JMÉNEM OTTO

USA, přístupný, vstupné 130,- Kč, 126 min.

Skvělý Tom Hanks jako nevrlý vdovec v dojemném a vtipném příběhu o lásce, ztrátě a životě podle

celosvětového knižního bestselleru.

středa 8. 2.

18.00 ASTERIX A OBELIX: Říše středu

Francie, přístupný, vstupné 130,- Kč, 100min., dabing

Naši dva nerozluční hrdinové se tentokrát vydávají na dobrodružnou výpravu zachránit císařovnu.

čtvrtek 9. 2.

18.00 BEZ KALHOT: Poslední tanec

USA, do 15 let nepřístupný, vstupné 130,- Kč, 107 min.

„Magic“ Mike (Channing Tatum) rozjede svůj poslední tanec ve třetí závěrečné části striptýzové

ságy. Dále hrají: Salma Hayek, Nancy Carroll, Caitlin Gerard ad.

pátek 10. 2.

11.00 JEŽEK SONIC 2

USA, přístupný, vstupné 60,- Kč, 120 min., dabing

O jarních prázdninách hurá do kina! Dnešní dopoledne se oblíbený modrý hrdina opět přiřítí

rychlostí blesku na plátno našeho kina.

18.00 AVATAR: The Way of Water 3D

USA, přístupný, vstupné 160,- Kč, 190 min., dabing Jeden z nejúspěšnějších filmů historie se vrací ve fantastickém 3D HFR a v českém znění.

sobota 11. 2.

16.00 AVATAR: The Way of Water

USA, přístupný, vstupné 150,- Kč, 190 min., dabing

Návrat do fantastického světa Pandory, tentokrát v klasickém 2D formátu a v českém znění.

neděle 12. 2.

15.30 SVÁŤOVO LOUTKOVÉ DIVIDLO

Tři malá prasátka, vstupné 40,- Kč

17.30 OSTROV

ČR, do 12 let nevhodný, vstupné 140,- Kč, 100 min.

Jiří Langmajer a Jana Plodková v dobrodružné romantickékomedii o jedné katastrofální dovolené.

úterý 14. 2.

18.00 TITANIC: 25. výročí 3D

USA, do 12 let nevhodný, vstupné 160,- Kč, 190 min., dabing

Na Valentýna do kina! Příběh osudové lásky na pozadí slavné námořní katastrofy se vrací!

V úchvatném formátu 3D HFR a v českém znění. V hlavních rolích Leonardo DiCaprio a Kate Winslet.

středa 15. 2.

10.00 IL BOEMO

ČR/ Itálie, do 12 let nevhodný, vstupné 60,- Kč, 140 min.

Vojtěch Dyk v historickém příběhu, který vypráví o oslnivém úspěchu nejslavnějšího českého

skladatele 18. století Josefa Myslivečka. Favorit na Nejlepší český film roku 2022 – Český lev ´23.

18.00 PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

ČR, přístupný, vstupné 130,- Kč, 93 min.

Úspěšná česká komedie o tom, jak se rodinná oslava zvrtne v divokou jízdu... Hrají: Eva Holubová,

Jaroslav Dušek, Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Igor Orozovič, Jaroslav Plesl, Matěj Hádek ad.

čtvrtek 16. 2.

18.00 ANT-MAN A WASP: Quantumania 3D

USA, do 12 let nevhodný, vstupné 150,- Kč, 125 min., dabing

Studio Marvel přichází s novým dobrodružstvím superhrdiny, který se umí zmenšovat. V hlavních rolích:

Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Bill Murray ad.

pátek 17. 2.

17.30 ANT-MAN A WASP: Quantumania

USA, do 12 let nevhodný, vstupné 130,- Kč, 125 min., dabing

Očekávaný akční film oficiálně zahajuje pátou fázi Filmového vesmíru Marvelu (MCU).

20.00 KORZET

Rakousko, do 12 let nevhodný, vstupné 120,- Kč, 113 min.

Císařovna Sissi tentokrát v netradičním zpodobnění jako rebelka a panovnice, která bere osud

do vlastních rukou. V hlavní roli exceluje Vicky Krieps.

sobota 18. 2.

17.30 MUŽ JMÉNEM OTTO

USA, přístupný, vstupné 130,- Kč, 126 min.

Zamilujte se do největšího bručouna na světě! Skvělý Tom Hanks jako nevrlý vdovec v dojemném

a vtipném příběhu podle celosvětového knižního bestselleru.

20.00 ANT-MAN A WASP: Quantumania

USA, do 12 let nevhodný, vstupné 130,- Kč, 125 min.

Nová marvelovka dnes v klasickém 2D formátu a v originálním znění s českými titulky.

neděle 19. 2.

15.30 MUMIE

USA/ Špan., přístupný, vstupné 130,- Kč, 89min., dabing

Animované dobrodružství tří egyptských mumií, které se vydávají na bláznivou a veselou cestu

do dnešního Londýna, aby našli ukradený prsten královské rodiny…

17.30 ANT-MAN A WASP: Quantumania 3D

USA, do 12 let nevhodný, vstupné 150,- Kč, 125 min., dabing

Nová marvelovka přináší jeden z největších zažitků roku!Dnes opět ve 3D formátu a v českém znění.

úterý 21. 2.

18.00 ASTERIX A OBELIX: Říše středu

Francie, přístupný, vstupné 130,- Kč, 100min., dabing

Princezna Sass-Yi prchá do Galie, kde požádá o pomoc udatné válečníky Asterixe a Obelixe.

V pořadí již pátý hraný snímek přináší nová dobrodružství oblíbených hrdinů.

středa 22. 2.

19.00 NEJSTARŠÍ ŘEMESLO divadlo

vstupné 250,- Kč

Divadelní tragikomedie o ženách, kterým nezbývá než dřít do roztrhání těla. Hrají: Valérie Zawadská,

Zuzana Slavíková, Veronika Gajerová, Jana Švandová / Kateřina Macháčková, Michaela Dolinová.

čtvrtek 23. 2.

18.00 DĚTI NAGANA

ČR, přístupný, vstupné 140,- Kč, 98 min.

Žádný sen není příliš velký. Rodinný film je příběhem dětí, které se nechaly inspirovat historickým

úspěchem českých hokejistů v Naganu. Hrají: Hynek Čermák, Klára Issová, Taťjana Medvecká ad.

pátek 24. 2.

17.00 ŠTÍSTKO A POUPĚNKA: Velká oslava

Vstupenky zakoupíte pouze přes www.ticketportal.cz

Štísko a Poupěnka dorazí se svým novým pořadem Velká oslava. A pište si, že bude co slavit!

20.00 MEDVĚD NA KOKSU

USA, do 15 let nepřístupný, vstupné 140,- Kč, 95 min.

Jak myslíte, že dopadnete, když v lese narazíte na čtvrttunové chlupaté monstrum na tripu? Špatně!

Komediální thriller, který se inspiroval skutečnými událostmi. Což je skutečně šokující.

sobota 25. 2.

17.30 DĚTI NAGANA

ČR, přístupný, vstupné 140,- Kč, 98 min.

20.00 MEDVĚD NA KOKSU

USA, do 15 let nepřístupný, vstupné 140,- Kč, 95 min.

neděle 26. 2.

15.30 MUMIE

USA/ Špan., přístupný, vstupné 130,- Kč, 89min., dabing

Animované veselé dobrodružství tří egyptských mumií, které se vydávají do dnešního světa…

17.30 ANT-MAN A WASP: Quantumania

USA, do 12 let nevhodný, vstupné 130,- Kč, 125 min., dabing

Nové dobrodružství marvelovských superhrdinů v klasickém 2D formátu a v českém znění.

úterý 28. 2.

18.00 DĚTI NAGANA

ČR, přístupný, vstupné 140,- Kč, 98 min.

Hynek Čermák, Klára Issová a Tom Brenton v rodinném filmu, který vám připomene atmosféru

devadesátých let, kdy čeští hokejisté vyhráli olympijský turnaj století v Naganu.