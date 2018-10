Kapela „Špinaví Lůzři“ se vrací do mělnického klubu

Po skvělém pátečním večeru o který se postarali muzikanti, z nichž řada z nich má za sebou desítky let hraní, zamíří do klubu Stará Mydlárna tentokrát kapela, která sice o hodně mladší, ale již se prosadila na hudební scéně. Tři „lůzři“ se dali dohromady v únoru 2014 a již po několika měsících společného hraní nahrávají své první CD ve stylu „vše najednou na naživo“. Nástroje z 60. a 70. let, použité na této desce, přispěly k jejímu specifickému soundu. Na albu hostují i renomovaní muzikanti Mirek Linhart a Sean Barry a má stručný název – „Špinaví lůzři“. A stalo se, že Rádio Beat každoročně vybírající svůj „nový objev roku“ mezi mladými kapelami snažící zároveň i propagovat její debutové album vyhlásilo právě tuto skupinu coby Objev roku 2015.

Tato tříčlenná kapela hraje staré americké i britské tradicionály ve vlastních úpravách a rovněž svoje originální verze rockové a bluesové klasiky 50 a 70. let. Nechybějí však ani vlastní autorské písně. Jejich tématem jsou takzvaní „houmlesáci“, balení děvčat a následné deprese či nechvalně známé pražské čtvrti. Kapela hraje v klubech po celé republice a samozřejmě nechybí ani na nejrůznějších rockových festivalech či dalších hudebních setkáních. Na počátku letošního roku vydala singl Merlin a Stárnete mé lásky, což je zhudebněná báseň Vítězslava Nezvala. Rovněž se skupina zúčastnila soutěže druhého ročníku obnoveného Československého beat-festivalu.

Po půldruhém roce se tak zase představí v pátek 5. října v mělnickém klubu Stará Mydlárna. Sestavu tvoří Lukáš Zíta – akustická a elektrická kytara, zpěv, foukací harmonika, a dále Vlasta Novák – baskytara, zpěv, kazoo a za bicími usedne Tomáš Náprstek, kterého návštěvníci klubu již dobře znají z koncertů kapel The Bladderstones či The Beatles revival.

A tak jako minule i tentokrát přispěje ke skvělé pohodě, což je i důvodem jejího návratu do mělnického klubu.

