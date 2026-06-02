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Kamion opět zablokoval centrum Mělníka

Pepa Kowanda 2381 Přečtení

Další kamion se dostal do historického centra Mělníka, přestože je tam vjezd pro nákladní dopravu omezený. Řidič sjel z kruhového objezdu v Bezručově ulici do prudkého stoupání směrem k Jungmannovým sadům a následně pokračoval přes Tyršovu ulici na Pražskou. Situace překvapila ostatní řidiče, ale naštěstí se obešla bez nehody či poškození majetku.

Podobné případy se v Mělníku opakují. Už během léta uvízl jiný kamion v úzkých ulicích centra a při manévrování poškodil zábradlí, které muselo být částečně odstraněno. Podle místních zkušeností bývají za volantem těchto vozidel často zahraniční řidiči, kteří se ve městě špatně orientují nebo nerespektují dopravní omezení.

Přestože tentokrát kamion projel městem bez zjevných škod, událost znovu otevřela otázku, jak zabránit tomu, aby se těžká nákladní vozidla dostávala do úzkých ulic historického centra.

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