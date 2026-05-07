Kam vyrazit o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 8. do 10. května 2026
Přinášíme přehled zajímavých akcí v okolí Mělníka, přehledně seřazený od pátku do neděle. Stačí si vybrat a vyrazit za zážitky 👇
PÁTEK
Pátek | 🕘 9:00–13:00
📍 Střelnice Malý Borek u Mělníka
Tradiční Májové střílení nabízí jedinečnou možnost vyzkoušet si střelbu z různých typů zbraní – od malorážek přes pistole až po pušky.
XIX. ročník „Stopou slánského Oriona“
Pátek | 🕗 8:00–16:00
📍 Velvary, náměstí Krále Vladislava a okolí
Dopoledne vás čeká výstava na náměstí, následovaná jízdou po okolí Velvar. Odpoledne pak proběhne vyhodnocení celé akce. Skvělý tip pro milovníky historie, techniky a organizovaných vyjížděk.
SOBOTA
Mělnické trhy
Sobota | do 12:00
📍 Náměstí Míru, Mělník
Oblíbené trhy v centru Mělníka nabídnou čerstvé produkty, lokální dobroty i drobné výrobky. Ideální zastávka na sobotní dopoledne – ať už pro nákup, nebo jen nasátí atmosféry.
Staročeské máje 2025
Sobota | od 9:00
📍 Tišice – Chrást, hřiště
Den plný tradic začíná ranním májovým průvodem obcí. Večer pak pokračuje zábava v Hospůdce na hřišti s hudbou 80. a 90. let, dražbou májky a tombolou. Těšit se můžete na pravou venkovskou atmosféru a bohatý program pro všechny generace.
Den řemesel 2026
Sobota
📍 Zámek Lobkovice
Akce ideální pro rodiny s dětmi. Čekají vás ukázky tradičních řemesel, workshopy, kde si sami něco vyrobíte, program pro děti, živá hudba i občerstvení. Den plný inspirace a tvoření v krásném prostředí zámku.
Prohlídka „Tajemství sklepa a půdy“
Sobota | 🕜 13:30
📍 Zámek Nelahozeves
Nevšední prohlídka vás zavede do míst, kam se běžní návštěvníci nedostanou – sklepení, technické chodby i krovy. Poznáte zámek z úplně jiné perspektivy a zjistíte, jak fungoval jeho každodenní provoz. Doporučujeme pevnou obuv.
Dobrodružná bojovka pro děti: Po stopách ztraceného pokladu
Sobota | 🕥 10:30
📍 Zámek Nelahozeves
Zábavná a napínavá prohlídka pro děti od 8 let. S čelovkami se vydají do tajemných prostor zámku, kde je čekají šifry, úkoly a hledání pokladu. Skvělý způsob, jak dětem přiblížit historii hravou formou.
NEDĚLE
Výstava marionet – Loutky
8.–9. května 2026
📍 Velký Újezd 95
Interaktivní výstava, kde si na loutky můžete nejen sáhnout, ale i vyzkoušet jejich ovládání. Ideální pro děti i dospělé, kteří chtějí nahlédnout do světa loutkářství a třeba si odnést i netradiční fotografii.
Dobrodružná bojovka pro děti: Po stopách ztraceného pokladu
Neděle | 🕥 10:30 a 🕜 13:30
📍 Zámek Nelahozeves
Pokud jste nestihli sobotu, můžete vyrazit v neděli. Program nabízí stejné dobrodružství plné šifer, tajemných zákoutí a zábavy.
Komentovaná prohlídka zámeckého parku
Neděle, 🕓 16:00
📍 Park Měšice
Příjemná procházka jedním z nejkrásnějších parků v ČR s odborným výkladem zahradního architekta. Ideální tip, jak strávit Den matek – v klidu, zeleni a s trochou poznání.
Den matek – M-Art zážitek u plátna
Neděle | 🕔 17:00–20:00
📍 Vinařství Válkovi, Skuhrov
Slavnostní malování ve vinařství s welcome drinkem a občerstvením. Pod vedením lektorky si vytvoříte vlastní obraz, a to i bez předchozích zkušeností. Perfektní tip na originální oslavu Dne matek.
Tip na závěr
Víkend na Mělnicku je tentokrát opravdu nabitý – od tradičních slavností přes rodinné akce až po kreativní zážitky. Doporučujeme si program naplánovat dopředu, ať stihnete co nejvíc 😊