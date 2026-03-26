Kam vyrazit o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 27. do 29. března 2026
Hledáte inspiraci, kam vyrazit o víkendu na Mělnicku a v okolí? Přinášíme vám přehled těch nejzajímavějších akcí od pátku do neděle – od zábavy a hudby přes jarní trhy až po výlety a workshopy.
Pátek 27. března 2026
Oldies Disco v Kralupech nad Vltavou
🕗 Kdy: pátek 27. 3. od 20:00
📍 Kde: nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou
Oblíbená diskotéka s hity 80. a 90. let je zpět! Na velkém sále KaSSu vás roztančí DJs Luky, Zejmy, Viky a Šindy. Vstupné zůstává příjemných 150 Kč.
Sobota 28. března 2026
Velikonoční jarmark na Mělníku
🕗 Kdy: sobota od 8:00
📍 Kde: Náměstí Míru, Mělník (probíhá i v Regionálním muzeu Mělník)
Přijďte nasát velikonoční atmosféru – čekají vás dekorace, regionální produkty, gastrospeciality i hudební doprovod Filipa Jokera. Pro děti bude připraven kolotoč a chybět nebude ani příjemná jarní nálada.
Zahájení sezóny na zámku Nelahozeves
🕘 Kdy: sobota 28. 3. od 9:00
📍 Kde: zámek Nelahozeves
Oslavte příchod jara na zámku! Těšit se můžete na trhy, občerstvení od sladkostí po burgery, nové prohlídky i zábavnou hru pro děti. Vstup na akci je zdarma.
Pachtův košt vín na zámku Liblice
🕐 Kdy: sobota 28. 3. od 13:00 do 18:00
📍 Kde: zámek Liblice
- ročník oblíbené degustace nabídne vína z Čech i Moravy. V ceně vstupenky je neomezená degustace vzorků. Možnost zajištění dopravy na místo.
Přímý přenos ze Žižkovského divadla Járy Cimrmana
🕠 Kdy: sobota 28. 3. od 17:45
📍 Kde: Brloh Mělník (multifunkční sál)
Speciální večer k 90. narozeninám Zdeňka Svěráka s přímým přenosem a doprovodným programem:
- 17:45 seminář o Járovi Cimrmanovi
- 18:30–20:00 živý přenos
- od 20:30 afterparty
Čekají vás známé osobnosti, humor i skvělá atmosféra. Část výtěžku jde na podporu Centra Paraple.
Ples SDH Mělník – Chloumek
🕗 Kdy: sobota 28. 3. od 20:00
📍 Kde: Chloumek, Mělník
Tradiční hasičský ples pro všechny milovníky tance a dobré zábavy. Přijďte si užít večer s hudbou a příjemnou atmosférou.
Neděle 29. března 2026
Vycházka s archeologem – Kokořínsko
🕙 Kdy: neděle od 10:00
📍 Kde: Jestřebice (rozcestí červené a modré turistické trasy)
Vydejte se na 12 km dlouhou vycházku s archeologem Petrem Šídou. Poznáte historii Kokořínska od pravěku až po současnost.
Vstupné: 50 Kč (platba na místě)
Pysanky – velikonoční workshop
🕑 Kdy: neděle od 14:00
📍 Kde: Regionální muzeum Mělník
Vyzkoušejte si tradiční zdobení ukrajinských kraslic voskem. Workshop je vhodný pro děti i dospělé (od 8 let).
💰 Cena: 300 Kč (včetně materiálu)
📩 Rezervace nutná předem (do 26. 3.)
Tip na závěr
Ať už vyrazíte za hudbou, dobrým vínem, tradicemi nebo do přírody, víkend na Mělnicku nabízí opravdu pestrý program. Stačí si jen vybrat!
Foto převzato: FB město Mělník