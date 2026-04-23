Kam vyrazit o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 24. do 26.dubna 2026

Nadcházející víkend na Mělnicku nabídne pestrý program – od koncertů a historických vystoupení přes řemeslné slavnosti až po sportovní akce. Vybrali jsme pro tebe ty nejzajímavější tipy.

Víkendové akce (pátek–neděle)
🎡 Řípská pouť 2026

📍 pod horou Říp
🗓 24.–26. 4. 2026

Tradiční pouť k svátku sv. Jiří nabídne tři dny plné zábavy. Těšit se můžeš na atrakce, stovky stánků i hudební program napříč žánry. Nechybí ani krásné výhledy na České středohoří nebo možnost vyhlídkového letu.

🏺 Hrnčířské slavnosti

📍 zámek Nelahozeves
🗓 25.–26. 4. 2026 | 9:30–18:30

Oblíbené slavnosti lidových řemesel přinášejí ukázky keramiky, prodej výrobků i bohatý program. Čekají tě kejklíři, hudba, tanec i aktivity pro děti.

🌍 Den Země v mělnickém podzemí

📍 Turistické informační centrum Mělník
🗓 22.–26. 4. 2026 | 9:30–16:30

Zábavná soutěž pro děti spojená s prohlídkou podzemí. Ideální spojení poznání a zábavy pro rodiny.

Pátek 24. 4.
🏰 Panovnice – historické zpěvy a rytířské hry

📍 Regionální muzeum Mělník
🕔 od 17:00

Program inspirovaný historií českých královen nabídne rytířské souboje, hudbu i kejklířská vystoupení. Skvělá akce pro rodiny s dětmi i milovníky historie.

🎭 Muzikály Naruby

📍 kulturní sál (Mělnicko)
🕖 19:00–21:00

Koncertní show plná hitů z českých i světových muzikálů v netradičním podání. Vystoupí známí muzikáloví zpěváci a herci.

🎩 Noc Velkého Gatsbyho

📍 Obecní dům Devítka
🕖 od 19:00

Večer ve stylu 20. let plný elegance, hudby a tance. Čeká tě tematický program, welcome drink i stylová atmosféra.

🎶 Pojď dál a zpívej

📍 Stará Mydlárna, Mělník
🕗 od 20:00

Příjemný folkový večer s živou hudbou. Můžeš si přijít zazpívat, posedět a užít si pohodovou atmosféru.

📅 Sobota 25. 4.
🏃 Běžecký memoriál Pavla Trochty

📍 Velký Borek
🕘 od 9:00

  1. ročník oblíbeného běžeckého závodu pro všechny, kdo chtějí aktivně strávit víkend.
🏺 Hrnčířské slavnosti

📍 zámek Nelahozeves
🕤 9:30–18:30 (25.–26. 4.)

Tradiční řemeslná akce s keramikou, hudbou, tancem a programem pro děti. Ideální pro rodiny.

🧙‍♀️ Čarodějnice v Pekelných dolech

📍 Pekelné doly u Cvikova
🕐 od 13:00

Pohádkové odpoledne s čarodějnicemi, světelnými show a animačním programem pro děti.

🎷 Cermaque – koncert

📍 Společenský dům Neratovice
🕖 od 19:00

Koncert písničkáře Jakuba Čermáka plný emocí a energie.

🌍 Den Země v mělnickém podzemí

📍 Turistické informační centrum Mělník
🕤 9:30–16:30 (22.–26. 4.)

Zábavná soutěž pro děti spojená s prohlídkou podzemí.

📅 Neděle 26. 4.
🛡️ Jak přežít útok nožem – seminář

📍 RWA Mělník
🕙 10:00–15:00

Praktický workshop sebeobrany zaměřený na krizové situace.

Ať už hledáš aktivní program, kulturní zážitek nebo zábavu pro celou rodinu, Mělnicko o víkendu 24.–26. dubna rozhodně nezklame. Od tradiční Řípské pouti přes řemeslné slavnosti až po koncerty a zajímavé workshopy – vybere si opravdu každý.

Fotografie převzato: FB město Mělník 

